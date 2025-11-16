VIDEO FOTO Generația nouă domină boulderingul românesc: Alexandru Zaharia și Ștefania Guja câștigă etapa Cupei României de la Timișoara

Cei mai buni cățărători din țară au concurat, la Timișoara, în a doua etapă a Cupei României la bouldering, organizată de clubul One Move în parteneriat cu SCM Timișoara și Federația Română de Alpinism și Escaladă (FRAE). Competiția a reunit sportivi din categoriile U17, U19, U21 și seniori, atât veterani ai performanței, cât și tineri aflați la începutul unui sport care câștigă tot mai mult teren la nivel național.

La masculin, etapa a fost câștigată de Alexandru Zaharia, sportiv de 18 ani, proaspăt transferat la clubul timișorean Alternative, actualul campion național de seniori la bouldering. Zaharia a confirmat forma bună, reușind să se impună într-un concurs intens, cu multe încercări în traseele finale.

„A fost bine, au fost cam multe încercări, dar m-am cățărat bine. Practic acest sport de aproximativ 12 ani, de mic copil… Sunt campion național, campion balcanic, vicecampion european. A fost un concurs important pentru mine, pentru că nu am mai concurat niciodată la Timișoara, pentru noul meu club”, a declarat el după finală.

Pe locul al doilea s-a clasat Cristian Râpă (Știința Universitatea București), iar bronze-ul i-a revenit lui Paul Cristea (Sky Cluj).

La feminin, victoria i-a aparținut Ștefaniei Guja (Gravity Cluj), urmată de Daria Ungureanu (Știința Universitatea București) și Călina Chiriță (Climb Again Iași).

Potrivit organizatorilor, nivelul competiției crește vizibil de la an la an. „Cupa României de la Timișoara a fost un succes. Au venit cei mai buni cățărători din țară. Avem un pluton consistent de tineri care au ridicat mult nivelul… Șaptezeci de sportivi din toată România, mulți juniori deja la nivel de seniori. Câștigătorul merge la europene, ne pregătim pentru cupe mondiale. Sportul crește, interesul crește”, a declarat Adrian Margea, președintele clubului One Move Timișoara.

Calificările s-au desfășurat la sala One Move Șagului, iar finalele au avut loc sâmbătă seara, la One Move Nord, în fața unui public numeros. Formatul competiției a fost inspirat din regulile și atmosfera concursurilor internaționale organizate de IFSC.

Boulderingul – ramură a escaladei care se desfășoară pe structuri joase, fără corzi, cu saltele de siguranță – este considerat unul dintre cele mai accesibile și spectaculoase sporturi urbane, combinând forța, echilibrul, tehnica și strategia.