Poluarea luminoasă poate determina ecosistemele să elibereze mai mult carbon, potrivit unui nou studiu

Poluarea luminoasă este în creștere, cu aproximativ 2% în fiecare an. Lumina artificială poate perturba viața a nenumărate creaturi, determinând păsările migratoare să se rătăcească, animalele nocturne să aibă dificultăți în reproducere și chiar să modifice ritmul de somn și ritmul circadian al oamenilor, relatează Euronews.

Cu toate acestea, un nou studiu a abordat într-o manieră inovatoare un alt proces afectat de poluarea luminoasă: emisiile de carbon ale ecosistemelor. Studiul sugerează că lumina orașelor noastre ar putea modifica subtil echilibrul natural al ciclului carbonului.

Studiul, publicat în Nature Climate Change, este primul care demonstrează modul în care lumina artificială remodelează echilibrul carbonului din ecosisteme.

Acesta s-a concentrat pe 86 de locații din America de Nord și Europa, utilizând sateliți și monitorizarea fluxului de carbon pentru a evalua ecosistemele. Aceste două continente sunt cele mai mari, cu un nivel semnificativ de poluare luminoasă.

Cercetătorii au descoperit că poluarea artificială pe timp de noapte a crescut „respirația” ecosistemului: plantele, microbii și animalele au eliberat mai mult dioxid de carbon. Cu toate acestea, nu a existat o creștere corespunzătoare a fotosintezei, procesul vegetal care îl elimină din atmosferă.

După cum scriu autorii, rezultatele arată că ALAN perturbă „constrângerile energetice fundamentale asupra metabolismului ecosistemului”.

„Aceasta este o problemă răspândită care schimbă modul în care funcționează ecosistemele, perturbând fluxurile de energie, comportamentul animalelor, habitatele și modelele naturale”, a declarat dr. Alice Johnston, conferențiar în știința datelor de mediu la Universitatea Cranfield, care a condus cercetarea.

„Mai simplu spus, nopțile mai luminoase duc la o eliberare mai mare de carbon, ceea ce este o veste proastă pentru planeta noastră.”

Poluarea luminoasă poate fi ușor inversată.

„Spre deosebire de schimbările climatice, am putea reduce poluarea luminoasă aproape peste noapte cu un design mai bun al iluminatului”, a spus Johnston. „Adoptarea tehnologiilor de iluminat reglabile, direcționale și sensibile la spectru este o îmbunătățire imediată și realizabilă.”

Iluminatul reprezintă, de asemenea, peste 15% din consumul global de energie electrică. Reducerea poluării luminoase ar putea contribui la diminuarea impactului climatic al acestui sector.

„Combaterea poluării luminoase reprezintă o situație rară în care toată lumea are de câștigat: mediul, eficiența energetică și bunăstarea”, a adăugat Johnston.

Autorii subliniază, de asemenea, că poluarea luminoasă ar trebui inclusă în modelele climatice și în evaluările schimbărilor globale.

„Aproximativ un sfert din suprafața terestră a Pământului este acum expusă unui anumit nivel de iluminare artificială pe timp de noapte”, a declarat Jim Harris, profesor de tehnologie de mediu și coautor al studiului.

„Concluziile noastre sugerează că această amprentă în creștere ar putea modifica în mod subtil, dar semnificativ, echilibrul global al carbonului, dacă nu se iau măsuri.”

Nu există o reglementare uniformă și generalizată privind poluarea luminoasă. Unele țări au legi naționale care o limitează, cum ar fi Franța, Croația, Slovenia și Republica Cehă. Orașele și anumite regiuni au, de asemenea, standarde. Unele țări, precum Austria și Irlanda, au mai degrabă orientări neobligatorii decât legislație aplicabilă.

Pe întreg continentul și dincolo de acesta, programul „International Dark Sky Places” recunoaște locații din întreaga lume care conservă și protejează siturile întunecate. În prezent, există 24 de astfel de rezervații protejate în mod special împotriva poluării luminoase, majoritatea fiind situate în Europa. Printre acestea se numără Parcul Național Cévennes din Franța, Peisajul Național Cranborne Chase din Anglia și Rezervația Biosferei Rhön din Germania.

Grădina zoologică Artis din Amsterdam a fost, de asemenea, clasificată recent ca Urban Night Sky Place, fiind prima grădină zoologică din lume care a obținut certificarea DarkSky.