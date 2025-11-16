FRF va reclama la FIFA condiţiile de organizare şi comportamentul suporterilor gazdă la partida Bosnia – România / Ce spune federaţia despre mesajul fanilor români prin care era elogiat un criminal de război

Federaţia Română de Fotbal a anunţat că va reclama la FIFA condiţiile de organizare şi comportamentul suporterilor gazdă la meciul de la Zenica Bosnia – România, scor 3-1, din preliminariile Cupei Mondiale. Forul reclamă scandările xenofobe şi huiduielile de la imn, lipsa de reacţie a arbitrului, faptul că suporterii români au fost evacuaţi într-un mod agresiv din stadion, dar şi organizarea partidei şi infrastructura teribilă a stadionului, transmite News.ro.

În plus, forul a reacţionat şi după ce suporteri români au afişat, în tranzit către meciul cu Bosnia, un mesaj prin care era elogiat un criminal de război.

FRF a făcut, pe site-ul oficial, mai multe precizări “ca urmare a celor petrecute aseară, la Zenica, în cadrul partidei Bosnia şi Herţegovina – România””

“Fotbalul este un sport al emoţiilor colective, capabil să aducă împreună comunităţi întregi, să inspire, să unească şi să nască sentimentul acela rar că, măcar pentru 90 de minute, suntem cu toţii de aceeaşi parte a terenului. Este firesc ca pasiunea să se simtă în tribune, dar ea trebuie să se manifeste în formă civilizată, în concordanţă cu regulamentele competiţiei.

Din păcate, partida de aseară a oferit tot ceea ce fotbalul ar trebui să evite. Şi încă peste măsură. Prin organizarea ei şi prin comportamentul suporterilor gazdă, meciul nu doar că nu a făcut cinste celui mai iubit sport de pe planetă, dar a reuşit să transforme un eveniment sportiv într-o demonstraţie despre cum nu ar trebui să arate fotbalul modern!

UEFA şi FIFA au adoptat, de ani buni, un rol clar de vectori ai schimbării sociale, la nivel european, respectiv mondial, promovând incluziunea, diversitatea şi combaterea fermă a discriminării, anunţând toleranţă zero pentru astfel de incidente. Ne-ar fi plăcut ca aceste principii să fi fost vizibile aseară, pe stadion, poate chiar aplicate, dar scandările fanilor gazdă nu au avut nimic în comun cu fotbalul şi valorile sale. Pentru că deşi ne dorim stadioane sigure, civilizate şi curate, în care competiţia să rămână în teren, iar rivalitatea să se oprească la nivelul înţelept al umorului sau al fair-play-ului, aseară am asistat la contrariu. Şi, cu toate că fotbalul poate crea magie, nu are puterea de a transforma lipsa de respect în pasiune autentică.

Scandările xenofobe s-au auzit încă de la încălzire, iar momentul intonării imnului României, care ar trebui să fie un act de respect reciproc între naţiuni, a fost întâmpinat cu huiduieli puternice, atât de zgomotoase încât imnul aproape că nu s-a mai auzit în arena din Zenica. Regretăm profund această atitudine, cu atât mai mult cu cât respectarea simbolurilor naţionale este un gest elementar de fair-play.

Xenofobismul din tribune a continuat pe durata meciului, iar scandările au fost identificate inclusiv de arbitrul partidei, Michael Oliver, chiar dacă acest lucru s-a petrecut abia în minutul 55 şi doar după ce team managerul echipei noastre i-a semnalat în mod repetat situaţia. Astfel, în timpul întreruperii provocate de accidentarea lui Marius Marin, arbitrul central a anunţat declanşarea procedurii în trei paşi, discutând cu ambii căpitani, cu antrenorii şi solicitând match managerului efectuarea unui anunţ oficial pentru oprirea scandărilor. Anunţul a fost, într-adevăr, realizat (exclusiv în limba locală!), fiind întâmpinat cu fluierături care au confirmat, fără echivoc, că mesajul a fost receptat de public. Spre finalul partidei, aceleaşi scandări xenofobe au fost reluate din anumite sectoare, moment în care al patrulea oficial a fost informat din nou şi, la rândul lui, i-a transmis centralului situaţia. Acesta a ales să nu intervină. Deşi s-a insistat şi i s-a repetat că încă se scandează, nu a existat nicio reacţie din partea domnului Oliver. Toate aceste aspecte au fost comunicate observatorului de joc după fluierul final, însă raportul acestuia nu este cunoscut în prezent.

Din acest motiv, nu ştim nici cauza oficială pentru care, la finalul partidei, suporterii români au fost evacuaţi într-un mod agresiv din stadion, î ntr-o manieră care a semănat mai degrabă cu o procedură de evacuare de urgenţă decât cu încheierea unui eveniment sportiv. Regretăm profund modul în care fanii români au fost trataţi şi considerăm că orice măsură de evacuare trebuie să respecte demnitatea spectatorilor, indiferent de scor, ţară, stadion sau nivelul de tensiune acumulat.

Federaţia Română de Fotbal, prin departamentul juridic, pregăteşte o sesizare către Comisia de Disciplină FIFA, reclamând organizarea partidei, infrastructura teribilă a stadionului, dar, mai ales, comportamentul suporterilor gazdă! Menţionăm că, deşi nu există o procedură concretă în regulamentul FIF A în acest sens, juriştii FRF fac tot posibilul pentru a aduna dovezi şi pentru a identifica o cale procedurală care să determine organismele jurisdicţionale ale FIFA să ia măsurile necesare pentru ca astfel de momente să nu mai existe pe stadioanele de fotbal, cu atât mai mult la cel mai înalt nivel, în partidele de calificare la cea mai mare competiţie fotbalistică din lume, Campionatul Mondial de fotbal!

Federaţia Română de Fotbal a luat act, cu regret, şi de gestul câtorva suporteri români care, aflaţi în drum spre Bosnia şi Herţegovina, au afişat un mesaj jignitor ce evoca un comandant militar condamnat pentru crime împotriva umanităţii. Respingem categoric şi cu fermitate un astfel de comportament, care nu reprezintă nicidecum spiritul suporterilor români şi nici valorile pe care dorim să le promovăm. Astfel de manifestări, la fel ca şi cele ale fanilor gazdă de la Zenica, sunt complet incompatibile cu ceea ce fotbalul ar trebui să ofere: respect şi fair-play. Amintim că marţi, la meciul România – San Marino, FRF va implementa campania „Fotbalul uneşte! Respectă jocul, respectă oamenii!”, o iniţiativă naţională dedicată combaterii discriminării şi rasismului. Prin această acţiune, ne propunem să prevenim orice formă de discriminare – fie ea etnică, rasială, religioasă, politică, de gen sau legată de orientarea sexuală – şi să transmitem un mesaj simplu, dar necesar: fotbalul trebuie să rămână un spaţiu al unităţii şi al respectului reciproc.

În încheiere, FRF îşi reafirmă angajamentul ferm pentru eliminarea oricărei forme de discriminare din fotbal şi va face tot ce îi stă în putinţă pentru acest lucru, indiferent de natura acesteia şi indiferent dacă are loc la nivel naţional sau internaţional!”