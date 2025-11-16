G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Lista completă a ţărilor calificate până acum la Cupa Mondială din 2026

Cupa Mondiala de fotbal 2026/ Sursa foto: captură video
Cupa Mondiala de fotbal 2026/ Sursa foto: captură video

Lista completă a ţărilor calificate până acum la Cupa Mondială din 2026

Sportz16 Noi • 194 vizualizări 0 comentarii

Cupa Mondială din 2026, găzduită de Statele Unite, Canada şi Mexic, va fi prima care va include 48 de echipe, faţă de 32 la ediţia anterioară. Până acum s-au calificat 31 de echipe, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Pentru prima oară în istorie, o ediţie a turneului final al Cupei Mondiale se va disputa, simultan, în trei ţări: Statele Unite, Canada şi Mexic, şi, tot în premieră, vor fi 48 de echipe naţionale participante. Competiţia americană va avea un număr de 104 meciuri, deschiderea va fi pe 11 iunie 2026, la Mexico City, pe stadionul Azteca, iar finala se va disputa în ziua de 19 iulie, la New York, pe stadionul MetLife.

După încheierea meciurilor grupei F europene, se cunosc deja 31 de echipe calificate pentru ediţia a 23-a a Cupei Mondiale:

Europa: Anglia, Franţa, Croaţia, Portugalia.

Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde, Africa de Sud, Senegal, Coasta de Fildeş.

Asia: Japonia, Iran, Uzbekistan, Iordania, Coreea de Sud, Australia, Qatar, Arabia Saudită.

America de Nord şi Centrală: Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic (ţările organizatoare);
America de Sud: Argentina, Brazilia, Uruguay, Ecuador, Columbia, Paraguay.

Oceania: Noua Zeelandă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.