Lista completă a ţărilor calificate până acum la Cupa Mondială din 2026

Cupa Mondială din 2026, găzduită de Statele Unite, Canada şi Mexic, va fi prima care va include 48 de echipe, faţă de 32 la ediţia anterioară. Până acum s-au calificat 31 de echipe, transmite News.ro.

Pentru prima oară în istorie, o ediţie a turneului final al Cupei Mondiale se va disputa, simultan, în trei ţări: Statele Unite, Canada şi Mexic, şi, tot în premieră, vor fi 48 de echipe naţionale participante. Competiţia americană va avea un număr de 104 meciuri, deschiderea va fi pe 11 iunie 2026, la Mexico City, pe stadionul Azteca, iar finala se va disputa în ziua de 19 iulie, la New York, pe stadionul MetLife.

După încheierea meciurilor grupei F europene, se cunosc deja 31 de echipe calificate pentru ediţia a 23-a a Cupei Mondiale:

Europa: Anglia, Franţa, Croaţia, Portugalia.

Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde, Africa de Sud, Senegal, Coasta de Fildeş.

Asia: Japonia, Iran, Uzbekistan, Iordania, Coreea de Sud, Australia, Qatar, Arabia Saudită.

America de Nord şi Centrală: Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic (ţările organizatoare);

America de Sud: Argentina, Brazilia, Uruguay, Ecuador, Columbia, Paraguay.

Oceania: Noua Zeelandă.