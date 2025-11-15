LIVE România, meci de totul sau nimic cu Bosnia pentru locul secund în preliminariile CM 2026: Echipe de start
Echipa națională de fotbal a României joacă un meci de totul sau nimic cu Bosnia, la Zenica, pentru locul secund în grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. Urmărește LIVETEXT partida pe G4Media.ro și în direct pe Prima TV.
După victoria cu Austria din prelungiri (1-0) și remiza neașteptată a Bosniei în Cipru (scor 2-2), lucrurile au devenit clare pentru echipa pregătită de Mircea Lucescu: are nevoie de două victorii pentru a spera la locul doi, de baraj.
LIVETEXT
Ora 21.20:
Grupa H, clasament după victoria Austriei în Cipru
- 1 Austria 18 puncte / 7 meciuri
- 2 Bosnia și Herțegovina 13 / 6 meciuri
- 3 România 10 / 6 meciuri
- 4 Cipru 8 / 8 meciuri
- 5 San Marino 0 / 7 meciuri.
Ora 21.15: Iată echipele de start
România: Radu – Chipciu, Ghiță, Racovițan, Rațiu – Dragomir, M. Marin, Ianis Hagi, Mihăilă, Man – Bîrligea;
Bosnia: Vasilj – Malic, Katic, Burnic, Muharemovic – Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic – Dedic, Dzeko, Memic;
Ora 21.15: Bună seara și bine v-am găsit la un nou meci al României în preliminariile CM 2026! Naționala noastră joacă o „finală” pentru locul secund în grupa H la Zenica cu Bosnia.
