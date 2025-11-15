G4Media.ro
Curtea Europeană interzice denumirea de gin fără alcool / Prin definiție, ginul conține alcool

Sticlă de gin fără alcool
Sursa foto: Amazon

Curtea Europeană interzice denumirea de gin fără alcool / Prin definiție, ginul conține alcool

Curtea Europeană de Justiție a luat decizia de a interzice denumirea de gin fără alcool în urma unui caz privind „Virgin Gin Alkoholfrei” produs de un producător german, anunță Mediafax, care citează retaildetail.eu.

Dacă este fără alcool, nu poate fi comercializat sub denumirea de „gin” în UE. Aceasta este decizia Curții Europene de Justiție, în urma unui caz privind „Virgin Gin Alkoholfrei” produs de un producător german.

Judecătorii din Luxemburg au declarat că normele europene trasează o linie clară: denumiri precum „gin fără alcool” sunt interzise deoarece ginula, prin definiție, conține alcool. Prin urmare, o băutură nealcoolică nu poate fi prezentată sau etichetată ca gin.

Cazul a fost intentat de Verband Sozialer Wettbewerb, o asociație germană care combate concurența neloială, cu privire la o băutură fără alcool numită „Virgin Gin Alkoholfrei”, vândută de PB Vi Goods. Asociația a susținut că „ginul fără alcool” este contrar legislației UE, deoarece ginul este produs prin aromatizarea alcoolului etilic cu boabe de ienupăr.

Curtea a subliniat că doar denumirea este interzisă, nu produsul în sine. Băuturile fără alcool pot rămâne pe piață sub o altă denumire. Potrivit Curții, măsura este proporțională: interdicția protejează consumatorii de confuzia cu privire la compoziție și protejează producătorii de gin care respectă cerințele UE de concurența neloială.

 

