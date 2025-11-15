Ludovic Orban, consilier prezidențial: Cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui / O să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban susţine că cei de la USR folosesc imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei şi consideră că acest lucru va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedinteului prin faptul că abuzează de imaginea lui, transmite News.ro.

Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, că Nicuşor Dan nu este implicat în campania pentru Primăria Capitalei.

”A fost întrebat la conferinţa de presă din această săptămână şi a explicat punctul de vedere. A fost prezent la evenimentul de lansare. Asta nu înseamnă că e implicat în campanie. Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui, până la urmă o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan prin faptul că abuzează efectiv de imaginea lui Nicuşor Dan”, a afirmat Ludovic Orban.

El a fost întrebat dacă Nicuşor Dan este deranjat de acest lucru.

”Vă mărturisesc că n-am discutat acest subiect. Până la urmă, decizia este a bucureştenilor şi urmează să hotărască. Dacă nu s-a ajuns la o decizie de a fi un candidat comun din partea formaţiunilor politice afine din bazinul de centru-dreapta, practic e răspunderea fiecăruia dintre cele două partide, în cazul în care Primăria va fi câştigată de un alt candidat”, a explicat consilierul prezidenţial.

El susţine că nu crede că vor exista retrageri din cursa electorală pentru Bucureşti.

”Cel mai probabil, se va merge cu aceste candidaturi până în ziua votului. Aici eu am încredere în discernământul alegătorilor din bazinul de centru-dreapta, care s-a demonstrat de-a lungul timpului. Sunt convins că vor concentra votul pe cel mai bine plasat candidat din bazinul de centru-dreapta astfel încât să aibă o continuitate la primărie. Pentru că alegerea lui Ciprian Ciucu sau a lui Cătălin Drulă înseamnă, de fapt, o continuitate în conducerea Primăriei Capitalei şi, într-un fel, aproape o garanţie a continuării proiectelor care au fost începute de Nicuşor Dan. În timp ce altă soluţie va reprezenta o rupere completă de linia strategică în care a îndreptat Nicuşor Dan Bucureştiul”, a transmis Ludovic Orban.