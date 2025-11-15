G4Media.ro
Tânăr mort în Alba, după ce s-a răsturnat cu maşina în albia unei văi

Tânăr mort în Alba, după ce s-a răsturnat cu maşina în albia unei văi / A căzut aproape 3 metri, într-o vale / Șoferul avea 20 de ani

Un tânăr din judeţul Cluj a murit după ce s-a răsturnat, sâmbătă seara, cu maşina în albia văii Ocoliş, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, poliţiştii din oraşul Baia de Arieş au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că pe DC 184G, pe raza localităţii Ocoliş, a avut loc un eveniment rutier.

„Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au constatat că un tânăr de 20 de ani, din localitatea Mihai Viteazu, judeţul Cluj, în timp ce conducea un autoturism pe DC 184G, la kilometrul 6, pe sensul de mers Lunca Largă – Ocoliş, în locul denumit ‘Cheile Runcului’, într-o curbă, ar fi pierdut controlul asupra autoturismului şi s-a răsturnat în albia văii Ocoliş, la o diferenţă de nivel de 2,5 metri”, se menţionează în comunicat.

Tânărul a suferit leziuni incompatibile cu viaţa, fiind declarat decesul acestuia.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii circumstanţelor în care s-a produs acest eveniment.

