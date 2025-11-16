Portul Novorossiisk a reluat încărcările de petrol, după atacul ucrainean care a dus la o suspendare de două zile

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Portul rusesc Novorossiisk a reluat duminică încărcările de petrol, după o suspendare de două zile provocată de un atac cu rachete şi drone al Ucrainei, au declarat două surse din industrie, iar datele LSEG au confirmat operaţiunile, transmite agenția de știri Reuters, citatî de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Exporturile au fost opri te vineri, afectând aproximativ 2,2 milioane de barili pe zi, respectiv circa 2% din oferta globală.

Preţurile internaţionale ale petrolului au crescut cu peste 2% pe fondul temerilor privind disponibilitatea livrărilor.

Potrivit datelor LSEG, două petroliere, Suezmax Arlan şi Aframax Rodos, sunt în prezent ancorate şi încarcă petrol la terminalele portului. Atacul ucrainean a avariat două d ane de încărcare din Novorossiisk.

Novorossiisk, cel mai mare hub de export al Rusiei din Marea Neagră, reprezintă aproximativ o cincime din exporturile de ţiţei ale ţării. O oprire prelungită ar fi obligat Rusia să închidă, costisitor, unele sonde din Siberia de Vest, reducând semnificativ volumele disponibile pentru pieţele globale.

Atacul survine după luni de lovituri ucrainene cu drone asupra rafinăriilor, depozitelor de combustibil şi conductelor ruseşti. Reuters a relatat joi că procesarea petrolului în Rusia a scăzut doar cu 3% în acest an, în pofida intensificării atacurilor.

În octombrie, terminalul Sheskharis din Novorossiisk a expediat 3,22 milioane de tone de ţiţei, echivalentul a 761.000 barili pe zi, au precizat surse din industrie. Tot în octombrie, 1,794 milioane de tone de produse petroliere au fost exportate prin port.