Preţurile petrolului au crescut vineri cu peste 2% după ce portul rusesc Novorossiisk a suspendat exporturile în urma unui atac ucrainean

Preţurile petrolului au urcat cu peste 2% vineri, după ce portul rusesc Novorossiisk a oprit exporturile de ţiţei în urma unui atac cu drone al Ucrainei care a lovit un depozit de petrol în importantul hub energetic rus, alimentând temerile privind oferta globală, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Contractele futures pentru Brent au crescut cu 1,45 dolari, sau cu 2,3%, până la 64,46 dolari pe baril, în timp ce ţiţeiul american West Texas Intermediate a avansat cu 1,55 dolari, sau 2,64%, la 60,24 dolari pe baril. La aceste niveluri, petrolul Brent a consemnat un câştig săptămânal de 1,3%, iar WTI un avans de 0,8%.

Atacul de vineri a avariat o nav ă aflată în port, blocuri de locuinţe şi un depozit de petrol din Novorossiisk, rănind trei membri ai echipajului, au declarat oficiali ruşi.

”Lovitura asupra acestui terminal rusesc a fost majoră şi pare să fi avut un impact mai mare decât atacurile anterioare”, a spus Phil Flynn, analist senior la Price Futures Group.

Portul a suspendat exporturile de petrol, echivalentul a 2,2 milioane de barili pe zi — aproximativ 2% din oferta mondială — iar monopolul de conducte Transneft a oprit livrările către terminal, au declarat două surse din industrie pentru Reuters.

”Intensitatea acestor atacuri a crescut; sunt mult mai frecvente. La un moment dat ar putea lovi ceva ce ar provoca o perturbare de durată”, a declarat Giovanni Staunovo, analist de materii prime la UBS. Ucraina a anunţat vineri că a lovit separat o rafinărie din regiunea Saratov şi un depozit de combustibil din Engels.

Investitorii analizează impactul acestor atacuri şi implicaţiile lor asupra ofertei ruse pe termen mai lung, precum şi efectele sancţiunilor occidentale asupra fluxurilor comerciale. Marea Britanie a emis vineri o licenţă specială pentru a permite companiilor să continue colaborarea cu două subsidiare bulgare ale Lukoil, după ce guvernul bulgar a preluat controlul activelor.

SUA au impus sancţiuni ce interzic tranzacţiile cu companiile petroliere ruse Lukoil şi Rosneft după 21 noiembrie, în efortul de a presa Kremlinul să accepte negocieri de pace. JPMorgan a estimat joi că aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi din petrolul rusesc — aproape o treime din potenţialul de export maritim — au ajuns în stocuri pe nave, pe măsură ce descărcarea încetineşte din cauza sancţiunilor.

Banca a avertizat că descărcarea mărfurilor ar putea deveni şi mai dificilă după termenul-limită din 21 noiembrie. Între timp, numărul sondelor petroliere active din SUA a crescut cu 3, ajungând la 417 în săptămâna încheiată pe 14 noiembrie, potrivit Baker Hughes.