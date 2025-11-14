Rusia intenţionează să atragă 12.000 de nord-coreeni pentru a produce drone Shahed, potrivit Ucrainei

Rusia intenţionează să atragă 12.000 de muncitori nord-coreeni înainte de sfârşitul anului pentru a produce drone kamikaze de tipul Shahed/Gherani într-o fabrică de drone situată în zona economică specială Alabuga din regiunea rusă Tatarstan, potrivit declaraţiei făcute vineri de Serviciul de informaţii militare ucrainean (GUR) pe contul său de Telegram, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Detaliile acestui „import” de mână de lucru au fost discutate la sfârşitul lunii octombrie la Ministerul de Externe de la Moscova de către funcţionari ruşi şi reprezentanţi ai companiei nord-coreene Jihyang Technology Trade Company, care se ocupă de recrutarea lucrătorilor în ţara asiatică.

GUR afirmă că are cunoştinţă şi de detaliile contractului, potrivit căruia Rusia va plăti cetăţenilor nord-coreeni 2,5 dolari pe ora lucrată, aceştia având un program de lucru de cel puţin 12 ore pe zi.

Moscova şi Phenianul şi-au consolidat relaţiile după lansarea invaziei invaziei pe scară largă în Ucraina de către Rusia în februarie 2022.

Pe lângă furnizarea de rachete balistice şi muniţie, Coreea de Nord a trimis an ul trecut în Rusia efective de aproximativ 10.000 de soldaţi – potrivit serviciilor de informaţii americane şi ucrainene – care au fost desfăşuraţi pe front pentru a întări armata rusă.