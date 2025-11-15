Un antrenor de fotbal universitar din Statele Unite, devenit eroul unui documentar Netflix, a fost împuşcat mortal

Devenit popular în Statele Unite după ce a fost eroul unei serii documentare difuzate pe Netflix, „Last Chance U”, antrenorul de fotbal american universitar Jo hn Beam a murit vineri, după ce a fost împuşcat într-un campus din Oakland. Avea 66 de ani, transmite News.ro.

Educatorul nu a supravieţuit rănilor după ce a fost împuşcat joi în cap în campusul Universităţii Laney College din Oakland. „A fost un act foarte bine ţintit”, a declarat adjunctul şefului poliţiei din Oakland.

Un bărbat de 27 de ani suspectat de a fi presupusul ucigaş a fost arestat. Potrivit poliţiei, cei doi bărbaţi se cunoşteau.

Antrenor renumit în California, acest educator apreciat de toţi a îndrumat şi ajutat tineri aflaţi în dificultate timp de peste 40 de ani. Filozofia sa a fost pusă în lumină într-o serie documentară Netflix în care Johan Beam era unul dintre personajele centrale.

„Last Chance U”, titlul seriei, a fost difuzată în 2016 pe platformă, a revelat popularitatea antrenorului cu mustaţă. Datorită pedagogiei şi cunoştinţelor sale despre fotbal, aproximativ douăzeci de tineri au reuşit să intre în prestigioasa NFL. „Pentru mulţi tineri, în special pentru cei de culoare, a-ţi arăta vulnerabilitatea este un semn de slăbiciune”, confesa el în 2020 pentru New York Times. „Iar noi încercăm să le spunem: «Nu. Nu este aşa. De fapt, este un semn de forţă. A cere ajutor este un act de forţă, un act de putere»”.

Mulţi elevi s-au adunat în faţa spitalului pentru a-l susţine. Doi foşti jucători ai lui John Beam — fraţii Nahshon şi Rejzohn Wright, care joacă acum în NFL la Chicago Bears şi New Orleans Saints — au publicat mesaje pe reţelele sociale după împuşcături. „Înseamnă foarte mult pentru mine”, a declarat Rejzohn Wright într-o postare însoţită de o fotografie cu John Beam.