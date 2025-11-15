G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

SONDAJ Daniel Băluță vrea să știe care sunt prioritățile tale pentru București

Daniel Băluță
Sursa foto: Daniel Băluță

SONDAJ Daniel Băluță vrea să știe care sunt prioritățile tale pentru București

Articole15 Noi • 77 vizualizări 0 comentarii

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie, vrea să știe care sunt prioritățile bucureștenilor pentru orașul nostru. Răspunde la chestionarul de mai jos în mod anonim:

În cazul în care nu vizualizați corect chestionarul puteți completa aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg7OL_Qh249wU5QJTODsSeOe64pdk5clyFkBprlzzJDyQ4mg/viewform?usp=header

 

 

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cătălin Drulă (USR): Băluță inventează cifre fantasmagorice în timp ce falimentează bugetul Sectorului 4 / Doar pe 2025, Sectorul 4 va plăti 100 de milioane de lei dobânzi / Totul e fake la PSD-istul de la S4. Cere cu disperare respect, obsesia mafioților

Articole14 Noi • 490 vizualizări
0 comentarii

Daniel Băluță: În București nu se mai poate construi, că nu mai e loc. Orașul trebuie să se extindă

Articole14 Noi • 307 vizualizări
0 comentarii

Daniel Băluță preia conducerea organizației PSD București / Gabriela Firea nu este prezentă / Sorin Grindeanu: „Voi ține minte faptul că Gabi a fost dispusă să facă sacrificii personale pentru acest partid”

Articole13 Noi • 424 vizualizări
0 comentarii