SONDAJ Daniel Băluță vrea să știe care sunt prioritățile tale pentru București
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie, vrea să știe care sunt prioritățile bucureștenilor pentru orașul nostru. Răspunde la chestionarul de mai jos în mod anonim:
În cazul în care nu vizualizați corect chestionarul puteți completa aici:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg7OL_Qh249wU5QJTODsSeOe64pdk5clyFkBprlzzJDyQ4mg/viewform?usp=header
