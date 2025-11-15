SONDAJ Daniel Băluță vrea să știe care sunt prioritățile tale pentru București

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie, vrea să știe care sunt prioritățile bucureștenilor pentru orașul nostru. Răspunde la chestionarul de mai jos în mod anonim:

În cazul în care nu vizualizați corect chestionarul puteți completa aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg7OL_Qh249wU5QJTODsSeOe64pdk5clyFkBprlzzJDyQ4mg/viewform?usp=header