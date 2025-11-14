G4Media.ro
Cătălin Drulă (USR): Băluță inventează cifre fantasmagorice în timp ce falimentează bugetul…

Daniel Baluta si Catalin Drula
Foto: Daniel Baluta si Catalin Drula / Colaj InquamPhotos

Cătălin Drulă (USR): Băluță inventează cifre fantasmagorice în timp ce falimentează bugetul Sectorului 4 / Doar pe 2025, Sectorul 4 va plăti 100 de milioane de lei dobânzi / Totul e fake la PSD-istul de la S4. Cere cu disperare respect, obsesia mafioților

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, îl acuză pe Daniel Băluță, contracandidatul de la PSD, că inventează cifre fantasmagorice în timp ce falimentează bugetul Sectorului 4. Drulă afirmă că, doar pe 2025, Sectorul 4 va plăti 100 de milioane de lei dobânzi.

„A mințit. Minte. Așa fac pesediștii în timp ce falimentează bugete, a făcut-o Ciolacu cu România, o face și el la Sectorul 4. Toată comunicarea acestui domn e o butaforie, ca o fântână cântătoare. Mă uit la dl. Băluță cum inventează niște cifre fantasmagorice în timp ce, de fapt, falimentează bugetul Sectorului 4, chiar și așa generos cum i l-a împărțit guvernul, în dauna primăriei generale”, susține Drulă într-o postare pe Facebook.

Candidatul USR îl acuză pe Băluță că „și-a trecut aproape 5 miliarde de lei în buget din PNDL/Anghel Saligny care nu există în execuție, nici ca venituri, nici cheltuieli. Sunt doar pe hârtie, doar din pix”, iar, „între timp, acumulează datorii și lasă facturi neplătite”.

„Doar pe 2025, Sectorul 4 va plăti 100 de milioane de lei dobânzi. Enorm. «90% fonduri europene». O afirmație 90% fake. PNDL/Saligny sunt fonduri de la bugetul de stat, nu europene – și oricum nu există în realitate. Nu le-a investit, nu le-a cheltuit, nu le-a primit de la guvern.

Totul e fake la PSD-istul de la S4. Cere cu disperare respect, obsesia mafioților. În timp ce ne zâmbește pe zeci de milioane de pe toate gardurile, clanurile care mutilează orașul își freacă mâinile.

Bucureștiul trebuie să continue pe drumul onest. Fără pesedism”, încheie Drulă.

