Daniel Băluță: În București nu se mai poate construi, că nu mai e loc. Orașul trebuie să se extindă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București, a declarat, joi seară, la Digi24, că „în acest oraș nu se mai poate construi, că nu mai e loc”. „Din punctul meu de vedere, acest oraș trebuie să se extindă”, mai susține acesta. El spune că „avem nevoie de o zonă metropolitană, ca toate localitățile limitrofe să se integreze unitar în tot ceea ce înseamnă București, tocmai pentru a le putea urbaniza corespunzător”.

„Apropo de mafia imobiliară, și noi la Sectorul 4 avem aceeași problemă. Avem o luptă continuă și atacuri pe care le primim din partea acestor pseudo-dezvoltatori. Spun asta pentru că, deunăzi, tot ce înseamnă parcul Tudor Arghezi, extinderea lui, construirea școlii, grădiniței și a creșei, a fost exproprierea pe care am făcut-o împreună cu Primăria Municipiului București, a fost atacat. Alte autorizații de construire la care oamenii nu au fost mulțumiți de numărul de etaje pe care și l-ar fi dorit sunt atacate. E vorba de zeci de milioane de euro pe care dânșii, tocmai ca să ne intimideze, ni-i cer ca despăgubiri.

Dincolo de PUZ-uri, dincolo de toate aceste aspecte, în acest oraș nu se mai poate construi, că nu mai e loc, apropo de abordarea pe care o am. De aceea, din punctul meu de vedere, acest oraș trebuie să se extindă.

Ce trebuie făcut în regim de urgență în interiorul acestui oraș – clădirile aflate în risc seismic, neapărat, mai ales cele private. Trebuie sprijiniți oamenii să investească în această direcție. Atât prin procedura de autorizare, cât și mai ales prin modalități de finanțare. Casele-monument istoric, de asemenea trebuie să intre într-o procedură rapidă de autorizare, cu condiția să nu se schimbe nici din punct de vedere al suprafeței utilizate, nici din punct de vedere al înălțimii. Atâta timp cât sunt menținute condițiile inițiale, acestea reprezintă tipuri de imobile pe care în regim de urgență ar fi util să le autorizăm.

Realitatea este că orașul trebuie să se extindă. De aceea, avem metrou către Otopeni, de aceea Sectorul Patru a făcut stația de metrou Tudor Arghezi și extinde către comuna Berceni metrou. De aceea avem magistrala M4 de metrou.

Acest oraș nu mai încape în această graniță. Pentru asta avem nevoie să-l lărgim. Avem nevoie de o zonă metropolitană, avem nevoie ca toate localitățile limitrofe să se integreze unitar în tot ceea ce înseamnă București, tocmai pentru a le putea urbaniza corespunzător, pentru a putea gândi rațional și echitabil modul în care realizăm infrastructura urbană”, spune Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 afirmă că „în curând coaliția de guvernare se va ocupa de reîmpărțirea administrativ-teritorială a României”.

„Sunt două aspecte, unul legislativ și mă bazez pe faptul că în curând coaliția de guvernare se va ocupa de reîmpărțirea administrativ-teritorială a României. Această zonă București-Ilfov este o zonă interesantă de explorat pentru specialiștii în tipul acesta de administrație și că această modificare legislativă poate să fie consfințită și aprobată odată cu modificarea Constituției.

Pe de altă parte, avem realitatea. Realitatea este că mașinile, oamenii, activitățile din București și Ilfov, PIB-ul regiunii, care este în primele 10 din Europa, funcționează unitar. Tocmai pentru că cest organism viu, care este reprezentat de regiunea București-Ilfov, trebuie gândit corespunzător, astfel încât dezvoltarea lui să nu fie una haotică. Este exact ca atunci când vrem să facem o alee, ne uităm pe unde o iau oamenii. Ei singuri fac traseul pe care urmează să-l folosim. Tot așa e și aici. Oamenii ne-au arătat ce voiau. Noi trebuie să urmăm dorința oamenilor. Deja am făcut lucrurile astea”, afirmă Băluță.

Băluță: „Obligatoriu trebuie PUG-ul făcut în regim de urgență”

Acesta precizează că „obligatoriu trebuie PUG-ul făcut în regim de urgență”.

„Acest PUG trebuie să consființească care este viziunea mea vizavi de acest aspect, o realitate care există în București”, mai susține candidatul la Primăria Capitalei.

El exclude aplicarea PUZ-urilor vechi.

„Odată cu apariția PUG-ului, toate cele care sunt valabile, inclusiv cel de la Sectorul 4. Încă nu l-am activat. Mai aștept hotărârile judecătorești și alte lucruri de genul acesta. Nu mă interesează să folosesc acest PUZ. Faptul că oamenii au decis la referendum într-un fel, mă obligă să mă conformez.

Nu este normal ca un singur om să ia astfel de decizii. Oamenii s-au pronunțat și, ca atare, toate actele subsecvente acestei decizii trebuie să fie raportate la anularea PUZ-urilor și la existența unui PUG. Unele lucruri trebuie schimbate. Rapiditatea acestei construcții birocratice ce emite autorizații de construire trebuie modificată”, mai susține Daniel Băluță.