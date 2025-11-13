Daniel Băluță preia conducerea organizației PSD București / Gabriela Firea nu este prezentă / Sorin Grindeanu: „Voi ține minte faptul că Gabi a fost dispusă să facă sacrificii personale pentru acest partid”

„Voi ține minte faptul că, în această perioadă, Gabi a fost dispusă să facă sacrificii personale pentru acest partid”, îi transmite Sorin Grindeanu Gabrielei Firea, la alegerile pentru noua conducere a PSD București, de la care Firea lipsește, transmite MEDIAFAX.

„Este, așa cum am spus, un moment deosebit de important, atât pentru organizația PSD București, cât și pentru viitorul Capitalei”, și-a început Grindeanu discursul.

Președintele PSD a ținut să îi mulțumească Gabrielei Firea pentru munca pe care a depus-o în organizație timp de 10 ani.

„Chiar dacă nu-i prezentă, mă adresez ei. Îți mulțumesc, Gabi, pentru ceea ce ai făcut pentru organizație. Și să știți că eu voi ține minte faptul că, în această perioadă, Gabi a fost dispusă să facă sacrificii personale pentru acest partid. Încă o dată îți mulțumesc, Gabi”, a spus Grindeanu.

Apoi, liderul social-democraților s-a referit la transferul politic făcut joi, de la Firea la Băluță, spunând că reprezintă „un gest politic de forță” prin care social-democrații dau un semnal clar că organizația PSD București se află în spatele lui Daniel Băluță: „Asta este ceea ce ne dorim noi astăzi, mai mult decât, poate, funcțiile pe care le vom lua fiecare dintre noi”.

