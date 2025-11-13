G4Media.ro
VIDEO Daniel Băluță: Să punem capăt demagogiei și politicianismului ieftin. Dacă vom…

Daniel Băluță
Sursa foto: Daniel Băluță

VIDEO Daniel Băluță: Să punem capăt demagogiei și politicianismului ieftin. Dacă vom continua să gândim exclusiv politic în acest oraș, lucrurile nu au cum să meargă bine

Daniel Băluță, candidat la Primăria Generală a Capitalei, consideră că momentul pentru demagogie și politicianism ieftin a trecut.

„Dacă vom continua să gândim exclusiv politic în acest oraș, lucrurile nu au cum să meargă bine, acest oraș are acum alegeri locale, nu are alegeri parlamentare, nu vorbim despre politică”, a subliniat Daniel Băluță într-o emisiune la Antena 3.

El a precizat că este un om „extrem de asumat, un luptător”, iar experiența ultimului an l-a făcut să aibă curajul să se prezinte în fața electoratului ca Daniel Băluță.

„Despre asta este vorba – primarul Sectorului 4, să vin în fața oamenilor cu lucrurile pe care le-am făcut, le fac și cred că asta este cel mai important – oamenii trebuie să aleagă pe cei care au dovedit, pe cei care au făcut și fac”, a mai spus primarul.

Citește și Cine este Daniel Băluță, ce proiecte a realizat și ce va face ca primar general al Capitalei

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

