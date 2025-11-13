SURSE O persoană a depus plângere la poliție pe numele psihiatrului Cristian Andrei, în urma investigației PressOne / Alte șapte femei l-ar acuza de hărțuire sexuală

O persoană a depus plângere la poliție pe numele psihiatrului Cristian Andrei, pentru hărțuire sexuală, conform surselor G4Media. Demersul ar fi avut loc în urma investigației PressOne în care jurnaliștii au arătat că medicul practică psihoterapia fără să aibă atestat de la Colegiul Psihologilor, fapt confirmat de instituție într-un articol ulterior. Alte 7 femei ar fi contactat jurnaliștii citați după mediatizarea primului articol.

Poliția Capitalei a anunțat, în 10 noiembrie, că s-a sesizat din oficiu în cazul doctorului Cristian Andrei, care era acuzat de paciente de hărțuire sexuală. Medicul a declarat ulterior articolului de presă că ar fi vorba, de fapt, de o răzbunare din dragoste din partea unei femei cu care era pe punctul de a se căsători, dar de care medicul s-a despărțit, iar femeia ”nu a putut trece de ruptură”. Cristian Andrei a mai declarat într-un interviu difuzat de Antena 3 că ”și dacă va ajunge la închisoare” este nerăbdător să-i consilieze pe deținuți.

Cristian Andrei este medic psihiatru specializat în neuropsihiatrie infantilă din anul 1993, mai arată sursa citată. La acea vreme, psihoterapia nu era reglementată în România și nici nu exista vreo autoritate care să monitorizeze bunele practici în domeniul psihologiei. Absolvenții de medicină psihiatrică însă obțineau competențe de bază în psihoterapie la finalizarea licenței, notează jurnaliștii citați.

Din 2004 însă, după înființarea Colegiului Psihologilor din România și după modificările aduse legislației, psihoterapia a devenit o specializare separată, care aparține exclusiv de Colegiul Psihologilor. Pentru practicarea ei este obligatorie completarea studiilor de către absolvenții de medicină și alte categorii din domeniile socio-umaniste, cu școli de formare în psihoterapie de lungă durată (de 2-3 ani) și doi ani de supervizare. Cristian Andrei nu bifează niciuna din cele două cerințe, spun jurnaliștii PressOne.

Prima mențiune în spațiul public care îi atribuie lui Cristian Andrei titulatura de psihoterapeut datează din 2002, potrivit arhivei digitale Arcanum, în ziarul Evenimentul Zilei. De atunci, nimeni nu a pus la îndoială competențele dr. Cristian Andrei, inclusiv Colegiul Psihologilor din România, ca organism de monitorizare a bunelor practici în domeniu.

Pe acest fond a devenit unul dintre „cei mai cunoscuți psihologi din România” și protagonist al mai multor emisiuni cu teme din domeniul psihologiei. În realitate, competențele lui Cristian Andrei sunt de medic psihiatric pentru copii: diagnostică și prescrie tratament psihiatric adolescenților și copiilor, mai susțin jurnaliștii citați.