Actor vedetă din Squid Game, în vârstă de 81 de ani, achitat de acuzațiile de hărțuire sexuală / Ar fi îmbrățișat și sărutat pe obraz o femeie împotriva voinței ei
Starul din Squid Game, O Yeong-Su, a fost achitat de acuzațiile de hărțuire sexuală de către un tribunal din Coreea de Sud, relatează BBC.
Bărbatul în vârstă de 81 de ani a fost acuzat în 2022 că a agresat sexual o femeie de două ori. Acuzațiile susțineau că el a îmbrățișat-o pe femeie și a sărutat-o pe obraz împotriva voinței ei.
Domnul O a fost găsit vinovat în 2024 și condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare, dar a declarat că va face apel împotriva verdictului.
Marți, un tribunal a anulat sentința, afirmând că acesta a urmat cursuri despre violența sexuală și sugerând că memoria presupusei victime ar fi putut fi „distorsionată”, având în vedere cât de mult timp a trecut de la incident.
Presupusele agresiuni au avut loc în 2017, când domnul O se afla într-o zonă rurală pentru un spectacol de teatru.
Presupusa victimă a depus o plângere împotriva domnului O în 2021, dar cazul a fost închis în aprilie același an. Procuratura a redeschis ulterior ancheta „la cererea victimei”, potrivit agenției Yonhap.
Într-o declarație relatată de mass-media locală, Tribunalul districtual Suwon a afirmat că există „îndoieli” cu privire la faptul că domnul O ar fi comis agresiunea.
„Există posibilitatea ca memoria victimei să fi fost distorsionată în timp, iar atunci când există îndoieli… inculpatului trebuie să i se acorde prezumția de nevinovăție”.
Cu toate acestea, declarația a continuat spunând că era posibil ca domnul O să fi comis agresiunea, întrucât și-a cerut scuze victimei.
Presupusa victimă s-a pronunțat ulterior împotriva verdictului, spunând că acesta nu va „invalida adevărul sau șterge durerea pe care am suferit-o”.
„În ciuda hotărârii de astăzi, voi continua să spun adevărul până la capăt”, a declarat ea într-o declarație publicată prin intermediul organizației pentru drepturile femeilor Womenlink.
Womenlink a criticat, de asemenea, hotărârea, spunând că este „indignată de o hotărâre care ascunde încă o dată violența sexuală din lumea teatrului”.
Nu este încă clar dacă procuratura va face apel.
În declarațiile date presei locale după hotărârea instanței, domnul O a spus că este „recunoscător instanței pentru hotărârea sa înțeleaptă”.
Domnul O a devenit faimos la nivel internațional după ce a jucat în Squid Game, un serial distopic în care oamenii concurează în versiuni mortale ale jocurilor tradiționale pentru copii.
În 2022, a devenit primul actor sud-coreean care a câștigat un Glob de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar într-un serial, după performanța sa din primul sezon al thrillerului Netflix, care a ocupat primul loc în topuri.
Sursa: BBC / Traducere realizată cu ajutorul Deepl.com
