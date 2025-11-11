Oana Gheorghiu: Sunt surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, marți, pentru G4Media, că este ”surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu” și că speră ca la mijloc să fie vorba doar de o neînțelegere a cadrului legal: ”M-am autosuspendat din funcția executivă și din Consiliul Director al Asociației Dăruiește Viață înainte de preluarea funcției de viceprim-ministru”, a explicat Oana Gheorghiu.

Declarația vicepremierului vine după ce, luni, HotNews a publicat un interviu în care Carmen Uscatu, partenera Oanei Gheorghiu în ONG-ul „Dăruiește Viață”, susține că vicepremierul Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a organizației și o acuză de „incompatibilitate”.

Declarația integrală a Oanei Gheorghiu pentru G4Media

Respect întru totul legislația privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului. M-am autosuspendat din funcția executivă și din Consiliul Director al Asociației Dăruiește Viață înainte de preluarea funcției de viceprim-ministru, în deplină conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003. Am comunicat acest lucru în interiorul Asociației, înainte ca informația privind numirea mea să devină publică, și am transmis toate documentele necesare pentru formalizarea deciziei și pentru asigurarea continuității proiectelor pe care le-am coordonat.

Fiecare pas a fost făcut în consultare cu avocații, tocmai pentru a mă asigura că respect legea și principiile de integritate publică. În prezent, am rămas doar membru fondator al Asociației Dăruiește Viață, ceea ce, potrivit statutului organizației, presupune apartenența la Adunarea Generală, nu la structura executivă de conducere. Atribuțiile privind gestionarea activității curente revin Consiliului Director, din care nu mai fac parte.

Prin urmare, nu există nicio incompatibilitate legală, iar statutul meu este 100% conform legii. Legislația românească nu impune membrilor Guvernului obligația de a renunța la calitatea de membri fondatori ai unei organizații neguvernamentale, existând și alte persoane in Guvernul României care sunt membrii în organizații neguvernamentale. Am fondat această asociație acum 13 ani și rămân mândră de tot ce am construit împreună — o organizație independentă, susținută de peste 350.000 de oameni și 8.000 de companii, care a demonstrat că solidaritatea poate schimba sistemul de sănătate din România.

Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației Dăruiește Viață și cu atât mai mult cu privire la calitatea mea de membru fondator, iar orice afirmație contrară este falsă și neîntemeiată. Sunt surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu și sper că este vorba despre o neînțelegere a cadrului legal privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului, și nu de o intenție de a genera presiune sau confuzie în spațiul public sau de o intenție de a mă înlătura din calitatea de membru fondator al Asociației. Rămân deschisă unei discuții directe, între noi, așa cum am procedat întotdeauna.

Reacția președintelui Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți dimineață, că declarația Oanei Gheorghiu referitoare la magistrați ”a fost nefericită”, dar și că reacția Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ”a fost exagerată”. Președintele, la care ar urma să ajungă cererea de avizare urmărire penală a vicepremierului după ce CSM i-a făcut plângere penală pentru instigare la ură, discriminare și violență, a transmis că nu va semna documentul. Dan a apreciat că Oana Gheorghiu trebuie să rămână în funcția în care a fost numită de premierul Ilie Bolojan, dar a transmis și că ”magistrații au devenit un fel de vinovați de serviciu”:

”Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită, iar reacția CSM a fost mult exagerată. Dacă va ajunge la mine cererea de avizare urmărire penală nu o voi semna. Oana Gheorghiu trebuie să rămână în funcție, nu e o greșeală așa mare (…) Magistrații au devenit un fel de vinovați de serviciu și asta nu e normal”, a transmis Nicușor Dan marți dimineață.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) condus de judecătoarea Raluca Costache a anunțat, luni, că i-a făcut plângere penală vicepremierului Oana Gheorghiu, după ce aceasta a vorbit despre micșorarea pensiilor magistraților, într-o emisiune Digi24 de sâmbătă. CSM nu a sesizat, însă, procurorii atunci când George Simion a spus că membrii Biroului Electoral Central (BEC) ar trebui ”jupuiți în piața publică” sau când a dat buzna amenințând în Parchetul General.

La începutul lunii august, șefa CSM declara într-un interviu că o pensie de 14.000 de lei este mică pentru un magistrat și că magistrații sunt ”speciali”. Detali, aici.

Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a avut, tot luni, limbaj similar cu CSM la adresa vicepremierului numit de Ilie Bolojan săptămâna trecută.

Ce a spus Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă, la Digi24, că înțelege faptul că magistraților le este greu să renunțe la veniturile mari pe care le au, dar că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate.

”Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj, le-aş spune că îi înţeleg, este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat, din perspectiva societăţii, un privilegiu. E foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani, de asta şi dintr-o dată să ţi se spună nu-l mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta, dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru, ei au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta: România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali, nu avem cum”, a declarat Oana Gheorghiu, întrebată cum ar rezolva problema pensiilor speciale ale magistraţilor.

Vicepremierul a mai spus că „orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură”:

”Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, a spus Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a mai vorbit despre copiii care se culcă flămânzi, în paralel cu judecătorii cărora li se măresc veniturile prin diferite decizii: