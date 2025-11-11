G4Media.ro
Trump afirmă că lucrează la un acord pentru reducerea tarifului vamal aplicat importurilor elvețiene

Trump afirmă că lucrează la un acord pentru reducerea tarifului vamal aplicat importurilor elvețiene

Statele Unite colaborează cu Elveția la un acord pentru reducerea tarifului vamal de 39% aplicat exporturilor către SUA, a declarat luni președintele Donald Trump reporterilor în Biroul Oval, dar a precizat că nu a stabilit încă un nou tarif, scrie Fashion Network.

Elveția s-a străduit să încheie un acord comercial cu Trump care ar putea reduce rata tarifară de 39% pe care acesta a impus-o importurilor elvețiene în august, una dintre cele mai mari taxe aplicate în cadrul reorganizării comerțului global.

„Lucrăm la un acord pentru a reduce puțin tarifele lor”, a declarat Trump. „Nu am stabilit încă o cifră, dar vom lucra la ceva care să ajute Elveția.”

Trump a recunoscut că SUA au lovit puternic Elveția, dar a spus că Washingtonul consideră Elveția un bun aliat și dorește ca această țară alpină să rămână de succes.

Guvernul elvețian a refuzat să comenteze luni, după ce Bloomberg a raportat că țara era aproape de a ajunge la un acord cu SUA care ar reduce tarifele Washingtonului la exporturile sale la 15%.

„Discuțiile sunt în curs și nu facem alte comentarii”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului Elvețian al Afacerilor Economice.

Bloomberg a afirmat că un acord ar putea fi încheiat în următoarele două săptămâni, citând surse anonime, și a adăugat că nimic nu a fost finalizat.

Washingtonul a impus în august taxe vamale de 39% asupra importurilor elvețiene, amenințând accesul companiilor elvețiene, pentru care Statele Unite reprezintă una dintre cele mai importante piețe pentru ceasuri, mașini-unelte și ciocolată.

