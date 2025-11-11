Trump afirmă că lucrează la un acord pentru reducerea tarifului vamal aplicat importurilor elvețiene
Statele Unite colaborează cu Elveția la un acord pentru reducerea tarifului vamal de 39% aplicat exporturilor către SUA, a declarat luni președintele Donald Trump reporterilor în Biroul Oval, dar a precizat că nu a stabilit încă un nou tarif, scrie Fashion Network.
Elveția s-a străduit să încheie un acord comercial cu Trump care ar putea reduce rata tarifară de 39% pe care acesta a impus-o importurilor elvețiene în august, una dintre cele mai mari taxe aplicate în cadrul reorganizării comerțului global.
„Lucrăm la un acord pentru a reduce puțin tarifele lor”, a declarat Trump. „Nu am stabilit încă o cifră, dar vom lucra la ceva care să ajute Elveția.”
Trump a recunoscut că SUA au lovit puternic Elveția, dar a spus că Washingtonul consideră Elveția un bun aliat și dorește ca această țară alpină să rămână de succes.
Guvernul elvețian a refuzat să comenteze luni, după ce Bloomberg a raportat că țara era aproape de a ajunge la un acord cu SUA care ar reduce tarifele Washingtonului la exporturile sale la 15%.
„Discuțiile sunt în curs și nu facem alte comentarii”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului Elvețian al Afacerilor Economice.
Bloomberg a afirmat că un acord ar putea fi încheiat în următoarele două săptămâni, citând surse anonime, și a adăugat că nimic nu a fost finalizat.
Washingtonul a impus în august taxe vamale de 39% asupra importurilor elvețiene, amenințând accesul companiilor elvețiene, pentru care Statele Unite reprezintă una dintre cele mai importante piețe pentru ceasuri, mașini-unelte și ciocolată.
