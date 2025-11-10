Mișcarea pentru lectură – Cărturești lansează platforma care face România citită

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mișcarea pentru lectură – Cărturești lansează platforma care face România citită

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cărturești lansează platforma care provoacă tinerii și adulții să citească cel puțin 5 minute pe zi – Mișcarea pentru lectură. Platforma www.miscareapentrulectura.ro pune la dispoziție cercetări științifice despre impactul benefic al lecturii, de la dezvoltarea vocabularului și reducerea stresului, la atenție îmbunătățită și o durată mai mare de viață.

Alături de informații științifice, sunt disponibile recomandări de lectură care fac poftă de citit, un instrument de monitorizare a progresului cititului, quiz de identificare a personalității de cititor și un calendar cu evenimente gratuite în diferite orașe din țară: cluburi de lectură, întâlniri cu scriitori români contemporani și silent reading parties.

Cititul devine comunitar

Proiectul își propune să transforme lectura dintr-un act solitar într-un fenomen comunitar care se întâmplă oriunde îndemnând ca cititul să devină un gest firesc, viu, parte din rutina zilnică.

Peste 15 orașe din țară s-au alăturat deja Mișcării: licee și facultăți, cafenele, hoteluri, saloane de înfrumusețare, centre culturale, alte spații publice, au pus la dispoziția clienților rafturi cu cărți sau au amenajat colțuri care invită la lectură. Astfel, România citește oriunde se află, integrând lectura în activitățile cotidiene.

„Platforma aduce o provocare pentru utilizatori, o invitație de a-și forma un obicei sănătos, cu multe beneficii pentru ei: acela de a citi măcar cinci minute pe zi. Ne dorim ca Mișcarea pentru Lectură să fie un loc și pentru cei care nu se consideră cititori, dar vor să deprindă acest obicei. Vom vorbi sincer despre dificultatea de a rămâne în povestea unei cărți, despre dependența de ecrane, scăderea capacității de concentrare și motivele pentru care ajungem să citim tot mai puțin sau deloc. De obicei, sondajele despre consumul cultural vin cu o mustrare, românii sunt certați că nu citesc. Noi ne dorim ca acest spațiu să fie unul al curiozității, nu al judecății, un loc în care să explorăm împreună de ce ne-am îndepărtat de cărți și cum putem regăsi plăcerea lecturii.”, transmite Ana Niculescu, Manager Comunicare și Relații Publice Cărturești.

Demersul vine în contrapondere la statisticile potrivit cărora doar 29,5% dintre români au citit cel puțin o carte în 2022, iar timpul mediu zilnic dedicat lecturii pe suport tipărit este sub 5 minute. Comparativ, în Danemarca și Estonia, peste 70% din populație a citit o carte în același an.

Mișcarea pentru lectură este un proiect de încurajarea lecturii, co-finanțat AFCN. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Despre Cărturești

Cărturești este prima librărie – concept din România, deschisă la finalul anului 2000 și dedicată unei noi experiențe de cumpărare și promovare a cărții și a produselor culturale. Devenit între timp cel mai important lanț de librării de pe piața din România, cu 60 de librării în România și în Republica Moldova, Cărturești susține dezvoltarea întregului ecosistem cultural și educațional.

Anual, Cărturești donează mii de cărți bibliotecilor din toată țara, premiază literatura românească pentru copiii prin Premiile Cărturino, promovează literatura pentru adolescenți prin FestivalYA, oferă Burse de Creația Literară scriitorilor români, oferă a doua viață cărților prin programul Buy Back prin care cărțile ajung la copiii din medii defavorizate din toată țara.

Printre librăriile flagship ale brandului se află Cărturești Carusel – inclusă în topul The Telegraph al celor mai frumoase librării din lume, Cărturești Verona – distinsă cu premiul „Librăria Anului” în cadrul London Book Fair International Excellence Awards 2021.