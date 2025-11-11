Schimbarea din snooker care a dat totul peste cap: „E greu ca jucătorul mai bun să câștige”, avertizează Judd Trump

Sezonul în curs din snooker este unul aparte, cele nouă turnee disputate având nouă campioni diferiți. Judd Trump, liderul ierarhiei, are o explicație surprinzătoare pentru această situație inedită: buzunarele sunt prea mari, transmite tntsports.co.uk.

Judd Trump spune că buzunarele prea mari au egalizat valorile în snooker

Prezent la Champions of Champions, Judd Trump a obținut deja calificarea în semifinale, după o victorie cu 6-2 cu Lei Peifan.

Victoria nu l-a bucurat neapărat pe Judd, acesta spunând că are în continuare probleme cu tacul și că marea lui nemulțumire este faptul că buzunarele sunt prea mari.

Englezul a criticat condițiile de joc din Mattioli Arena din Leicester, acuzând din plin dimensiunea exagerată a buzunarelor de joc.

„Este greu ca jucătorul mai bun să câștige întotdeauna atunci când buzunarele sunt atât de mari”, a declarat Trump pentru ITV după meci.

„Buzunarele mari îi ajută pe jucătorii mai slabi”, este convins Judd.

„Mulți spun că standardul este foarte ridicat (n.r. în noul sezon din snooker), dar când buzunarele sunt strâmte, vezi diferența între cei buni și cei foarte buni.

Când sunt mari, devine un joc de noroc: e ca la biliardul cu nouă bile: dacă intră, câștigi frame-ul”, a completat Judd Trump.

Campion mondial în 2019 la Crucible, Judd transmite clar că buzunarele mai mari sunt un „factor de egalizare” în snookerul prezentului.

Explicația lui Judd Trump vine în contextul în care în acest sezon au avut loc nouă turnee și au existat nouă câștigători diferiți: Stephen Maguire (Championship League), Kyren Wilson (Shanghai Masters), Neil Robertson (Saudi Arabia Masters), Xiao Guodong (Wuhan Open), Mark Allen (English Open), Shaun Murphy (British Open), Mark Williams (Xi’an Grand Prix), Jack Lisowski (Northern Ireland Open) și Wu Yize (International Championship).