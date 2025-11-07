G4Media.ro
VIDEO Eroare rară în snooker comisă de Barry Hawkins: Înfrângere umilitoare la…

Barry Hawkins-snooker-WST-crucible-circuitul-mondial
Barry Hawkins / Sursa foto: captură YouTube

VIDEO Eroare rară în snooker comisă de Barry Hawkins: Înfrângere umilitoare la Nanjing

Sportz7 Noi

Barry Hawkins a părăsit într-un mod rușinos International Championship din China, jucătorul englez cedând cu 6-0 contra lui Wu Yize. Mai mult decât atât, Hawkins a comis o eroare rară în snooker, iar moralul i-a fost afectat din plin.

Barry nu a avut o zi bună din punct de vedere profesional, jucătorul englez de snooker cedând cu 6-0 meciul cu Wu Yize de la Nanjing, duel care a avut loc joi.

Nimic nu anunța o înfrângere usturătoare, Hawkins având un traseu excelent până în sferturile competiției: i-a învins pe Zhou Jinhao, Huang Jiahao, Jak Jones și pe campionul Openului Irlandei de Nord, Jack Lisowski.

Ocupant al locului 13 mondial, Barry a comis contra lui Wize o greșeală care se vede rar în meciurile profesioniste, transmite mirror.co.uk.

Ușor grăbit, Hawkins a lovit accidental bila albastră cu prelungitorul, iar arbitrul i-a întrerupt abrupt șederea la masa de joc.

A fost o greșeală care l-a demoralizat și mai mult pe Barry, englezul fiind vizibil frustrat după eroarea imensă comisă.

International Championship, semifinale

Wu Yize – Zhao Xintong 4-4 / meci în desfășurare
Stephen Maguire – John Higgins

„International Championship” are loc în China, în perioada 2-9 noiembrie, la Nanjing. Este un turneu de clasament, are premii totale în valoare de £825.000, iar marele câștigător va încasa un cec de £175.000.

Campionul en-titre este Ding Junhui, la ediția din 2024.

