G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Palatul Telefoanelor din Cluj a fost cumpărat de primărie: 3,23 de milioane…

Palatul Telefoanelor din Cluj Napoca
sursa foto: Actual de Cluj

Palatul Telefoanelor din Cluj a fost cumpărat de primărie: 3,23 de milioane de euro / Boc vrea să facă aici a un muzeu al telecomunicațiilor

Cluj, Orașul meu7 Noi • 295 vizualizări 0 comentarii

Clădirea cunoscută drept Palatul Telefoanelor, una dintre construcțiile simbol ale orașului, ridicată după proiectul arhitectului Vasile Mitrea, va ajunge în patrimoniul Clujului, anunță Actual de Cluj.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Primăria va plăti Orange România suma de peste 3,23 milioane de euro, iar una dintre variantele propuse pentru viitoarea sa funcțiune este amenajarea unui muzeu al telecomunicațiilor.

Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat în unanimitate, în ședința extraordinară din 7 noiembrie, achiziția imobilului.

Municipalitatea a exercitat dreptul de preemțiune, ceea ce a permis ca imobilul să fie preluat de oraș înainte ca acesta să ajungă la investitori privați.

Prețul a fost stabilit în urma unui raport de evaluare și a negocierilor cu proprietarul, însă suma finală este aceeași cu cea propusă inițial de companie.

Primarul Emil Boc a declarat că una dintre variantele luate în calcul pentru viitoarea utilizare a clădirii este amenajarea unui muzeu al telecomunicațiilor.

„Această clădire, prin excelență, aparține domeniului telecomunicațiilor. Luăm în considerare posibilitatea înființării unui muzeu al telecomunicațiilor. Clujul a fost un pionier în dezvoltarea tehnologiei și a informaticii, prin Centrul de Calcul și contribuția sa la inovare. Putem arăta cum a pornit orașul pe acest drum al tehnologiei și cum a evoluat”, a declarat edilul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Palatul Telefoanelor din Cluj ar putea fi cumpărat de primărie cu 3,2 milioane de euro / Vineri e ziua decisivă /  Sute de clujeni au semnat o petiție pentru ca Primăria Cluj – Napoca să-și exercite dreptul de preempțiune

Cluj, Orașul meu3 Noi • 1.603 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.