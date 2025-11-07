Palatul Telefoanelor din Cluj a fost cumpărat de primărie: 3,23 de milioane de euro / Boc vrea să facă aici a un muzeu al telecomunicațiilor

Clădirea cunoscută drept Palatul Telefoanelor, una dintre construcțiile simbol ale orașului, ridicată după proiectul arhitectului Vasile Mitrea, va ajunge în patrimoniul Clujului, anunță Actual de Cluj.

Primăria va plăti Orange România suma de peste 3,23 milioane de euro, iar una dintre variantele propuse pentru viitoarea sa funcțiune este amenajarea unui muzeu al telecomunicațiilor.

Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat în unanimitate, în ședința extraordinară din 7 noiembrie, achiziția imobilului.

Municipalitatea a exercitat dreptul de preemțiune, ceea ce a permis ca imobilul să fie preluat de oraș înainte ca acesta să ajungă la investitori privați.

Prețul a fost stabilit în urma unui raport de evaluare și a negocierilor cu proprietarul, însă suma finală este aceeași cu cea propusă inițial de companie.

Primarul Emil Boc a declarat că una dintre variantele luate în calcul pentru viitoarea utilizare a clădirii este amenajarea unui muzeu al telecomunicațiilor.

„Această clădire, prin excelență, aparține domeniului telecomunicațiilor. Luăm în considerare posibilitatea înființării unui muzeu al telecomunicațiilor. Clujul a fost un pionier în dezvoltarea tehnologiei și a informaticii, prin Centrul de Calcul și contribuția sa la inovare. Putem arăta cum a pornit orașul pe acest drum al tehnologiei și cum a evoluat”, a declarat edilul.