Descoperire macabră pe bancheta din spate a unui autoturism implicat într-un accident pe autostrada A 2, în Călăraşi / Un bărbat îşi transporta mama moartă, cetăţean german, pe bancheta din spate a maşinii

Poliţiştii care au intervenit pentru a face cercetarea la locul unui accident rutier produs vineri pe autostrada A2, în judeţul Călăraşi, au constatat că în unul dintre autovehiculele implicate în eveniment se afla o persoană moartă, aceasta fiind mama şoferului, pe care bărbatul o transporta pe bancheta din spate. Necropsia a arătat că femeia murise din cauza unei pancreatite, au declarat pentru News.ro surse judiciare, transmite News.ro.

„La data de 07 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada A2 Bucureşti–Constanţa au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier. În fapt, pe Au tostrada A2, pe sensul Constanţa–Bucureşti, la kilometrul 67, în zona localităţii Dor Mărunt, judeţul Călăraşi, trei autoturisme ar fi intrat în coliziune. Cadrele medicale ajunse la faţa locului au găsit o persoană decedată, cetăţean german, în vârstă de 83 de ani. Cercetările au fost preluate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în vederea stabilirii situaţiei de fapt”, informează oficialii Poliţiei judeţene Călăraşi.

Jurnaliştii locali de la calarasipress.ro notează că accidentul a avut loc la ieşirea dintr-o benzinărie şi că femeia moartă era mama şoferului pe care acesta voia să o ducă din Bulgaria în Germania, evitând astfel costurile ridicate ale repatrierii.

„Ca să evite costurile mari a le repatrierii, bărbatul ar fi ales să o ducă pe bancheta din spate, trecând inclusiv graniţa fără probleme”, scrie calarasipress.ro.

Surse judiciare au confirmat pentru News.ro informaţia conform căreia femeia moartă era mama şoferului. Aceleaşi surse au precizat că necropsia făcută pe cadavrul bătrânei arată că aceasta a decedat din cauza unei pancreatite.