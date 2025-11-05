Poliţistul băut din Constanța care a provocat un accident în weekend şi a fugit de la fața locului, propus la arestare preventivă
Poliţistul băut care a produs un accident rutier şi a fugit de la faţa locului, la sfârşitul săptămânii trecute, în municipiul Constanţa, a fost reţinut, urmând ca instanţa de judecată să se pronunţe miercuri cu privire la propunerea procurorilor de arestare preventivă a acestuia, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa a informat că agentul de poliţie rutieră a fost reţinut pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia şi vătămare corporală din culpă.
„Prin ordonanţa din data de 04 noiembrie 2025 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa a fost pusă în mişcare acţiunea penale faţă de inculpatul Melencu Robert-Vasile, agent de poliţie rutieră în cadrul Biroului Siguranţă Rutieră al Poliţiei Municipiului Constanţa, acuzat pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, părăsirea locului accident ului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia şi vătămare corporală din culpă, iar la aceeaşi dată a fost reţinut pentru 24 de ore”, se arată în comunicatul transmis miercuri de procurori.
Conform sursei citate, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că, pe 2 noiembrie, în jurul orei 07:00, „deşi avea o îmbibaţie alcoolică de 1,47 g/l alcool pur în sânge la prima probă pr elevată, inculpatul a condus un autoturism BMW pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanţa, iar la intersecţia sens giratoriu cu strada I.G. Duca, din cauza neacordării de prioritate la schimbarea benzii de deplasare, a intrat în coliziune cu un autoturism Skoda Fabia, condus regulamentar de persoana vătămată L.M. şi le-a provocat acesteia şi altor două pasagere leziuni traumatice vindecabile în câte 20-25, 3-4, respectiv 20-25 de zile de îngrijiri medicale”.
După producerea accidentului, inculpatul nu a oprit autoturismul, ci l-a condus în sens opus, părăsind locul accidentului, iar după o distanţă de circa 180 de metri a provocat un alt accident rutier, soldat cu daune materiale la alte două autovehicule, apoi a plecat pe jos de la locul faptei.
„În cursul zilei curente, procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă a inculpatului pentru următoarele 30 de zile, propunere ce a fost trimisă spre soluţionare judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Constanţa”, se mai spune în comunicat.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Trei suspecți în dosarul exploziei din cartierul Rahova au fost arestați preventiv sub acuzația de distrugere calificată
Spitalul privat din Constanța, reacţie după raportul Ministerului Sănătății care a sesizat mai multe nereguli: Aspectele semnalate vizează exclusiv elemente de natură administrativă şi tehnică / Am demarat optimizarea procedurilor interne
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.