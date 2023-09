Închisoare cu suspendare pentru poliţistul care beat fiind a provocat un accident mortal la ieşirea din Sfântu Gheorghe

Judecătoria Sfântu Gheorghe a publicat săptămâna trecută sentinţa în cazul accidentului mortal care a avut loc pe data de 2 decembrie 2021 la ieşirea din Sfântu Gheorghe spre Miercurea Ciuc. Un tânăr de 28 de ani a murit atunci în accidentul provocat de un şofer beat, agent de poliţie în cadrul IPJ Covasna, care se afla în timpul liber cu autoturismul personal în momentul producerii accidentului, relatează weradio.ro.

Conform sentinţei care poate fi găsită AICI, „instanţa îl condamnă pe inculpatul Fetcu Sorin, fără antecedente penale, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă”. De asemenea, instanţa „condamnă inculpatul la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (…) şi aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce vehicule (…) pe o perioadă de 5 ani. (…) Sentinţa contopeşte pedepsele stabilite şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă 1/3 din totalul celeilalte pedepse principale stabilite (adică 6 luni închisoare), astfel încât, în final, inculpatul execută o pedeapsă principală rezultantă de 3 ani închisoare. (…) În baza art. 91 Cod penal suspendă executarea pedepsei închisorii sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani.” Sentinţa nu este definitivă.

În aceeaşi sentinţă, instanţa admite în parte acţiunea civilă formulată de rudele tânărului decedat, şi obligă societatea de asigurare RCA la plata sumei totale de 65.000 euro daune morale şi a sumei de 19.520 lei cu titlu de daune materiale. Citește mai mult pe weradio.ro