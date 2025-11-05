De ce noul primar al New York-ului, Zohran Mamdani, nu va putea candida la alegerile prezidențiale americane

Candidatul democrat Zohran Mamdani a fost ales primar al New York-ului marți, 4 noiembrie. Dar chiar dacă în următorii ani se va impune ca una dintre figurile de seamă ale Partidului Democrat, el nu va putea să se prezinte la alegerile prezidențiale, scrie BFM TV.

El consideră că victoria sa poate „arăta unei națiuni trădate de Donald Trump cum să-l învingă”, dar nu va putea să o facă el însuși. Socialistul Zohran Mamdani a fost ales primar al New York-ului marți, 4 noiembrie, o lovitură pentru Donald Trump.

Alesul local în vârstă de 34 de ani, opozant ferm al președintelui american, l-a devansat cu mult pe principalul său adversar, fostul guvernator al statului, centristul Andrew Cuomo, potrivit prognozelor mai multor mass-media. Zohran Mamdani va deveni, la 1 ianuarie, primul primar musulman al celui mai mare oraș din Statele Unite.

Această victorie redă avânt Partidului Democrat după înfrângerea Kamalei Harris în fața lui Donald Trump la alegerile prezidențiale de anul trecut. Fostul președinte democrat Bill Clinton, din a cărui administrație a făcut parte Andrew Cuomo, i-a urat câștigătorului să „transforme avântul campaniei sale” pentru a construi „un New York mai bun, mai just și mai accesibil”. „Viitorul se anunță puțin mai bun”, a comentat Barack Obama, referindu-se la diferitele victorii democratice din seara respectivă.

Naturalizat în 2018

Chiar dacă Zohran Mamdani se va impune în următorii ani ca una dintre figurile Partidului Democrat, el nu îl va putea reprezenta la alegerile prezidențiale.

Născut în Uganda într-o familie de intelectuali de origine indiană, Zohran Mamdani a ajuns în Statele Unite la vârsta de șapte ani și a fost naturalizat în 2018. Constituția americană stabilește mai multe criterii pentru a candida la Casa Albă. Președintele trebuie să fi locuit în Statele Unite timp de cel puțin 14 ani, să aibă vârsta de 35 de ani sau mai mult și să fie „cetățean american din naștere”. Acest lucru face imposibilă candidatura lui Zohran Mamdani.

În discursul său de victorie, noul primar al New York-ului a estimat că alegerea sa marchează victoria „speranței asupra tiraniei” și că „în această perioadă de obscuritate politică, New York-ul va fi lumina”.

Campanie împotriva costului ridicat al vieții

Câștigător surprinzător al primarelor democrate din iunie, el a făcut campanie împotriva costului ridicat al vieții. Cel care urmează să preia funcția la 1 ianuarie l-a calificat pe Donald Trump drept „despot” în discursul său de marți. Adresându-se direct președintelui american cu privire la politica sa anti-imigrație marcată de raiduri violente, Zohran Mamdani a declarat: „New York va rămâne un oraș al imigranților (…) Pentru a ajunge la unul dintre noi, va trebui mai întâi să treci prin noi toți”.

Cu o zi înainte de alegeri, miliardarul republican a făcut apel la vot pentru Andrew Cuomo, pe care îl considera singurul „capabil” să administreze orașul cu 8,5 milioane de locuitori. „Dacă candidatul comunist Zohran Mamdani câștigă alegerile pentru funcția de primar al New York-ului, este foarte puțin probabil să contribui cu fonduri federale, cu excepția strictului minim necesar”, a avertizat Donald Trump.

Marți, președintele s-a adresat în mod specific alegătorilor evrei, îndemnându-i să nu voteze pentru acest militant al cauzei palestiniene. Ca răspuns, Zohran Mamdani s-a angajat din nou, în discursul său de victorie, să „construiască un primărie care (…) nu va slăbi în lupta împotriva flagelului antisemitismului”.

El a asigurat, de asemenea, că cei peste un milion de musulmani newyorkezi vor avea locul lor „în culisele puterii”. Pe o altă temă care îngrijorează unii alegători, după apelul său de a „tăia fondurile” unei poliții pe care o considera „rasistă și anti-LGBT”, viitorul primar a promis să „colaboreze îndeaproape cu polițiștii pentru a reduce criminalitatea” și să „lupte frontal împotriva crizelor de sănătate mintală” și a persoanelor fără adăpost.

Insistând asupra principalelor sale promisiuni din campanie (înghețarea chiriilor reglementate, autobuze și creșe gratuite), Zohran Mamdani a considerat că a primit „un mandat pentru o nouă formă de politică, un mandat pentru un oraș accesibil”.