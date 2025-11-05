G4Media.ro
Ministrul israelian pentru diaspora îl acuză pe primarul ales al New Yorkului…

Ministrul israelian pentru diaspora îl acuză pe primarul ales al New Yorkului că susţine organizaţia Hamas

Ministrul israelian pentru diaspora, Amichai Chikli, l-a acuzat miercuri pe primarul ales al New Yorkului, Zohran Mamdani, că este un „susţinător al Hamas” şi i-a îndemnat pe evreii din metropola americană să emigreze în Israel, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Mamdani, în vârstă de 34 de ani, îşi va începe mandatul în ianuarie anul viitor. Născut în Uganda, el este primul primar musulman al New Yorkului.

„Oraş ul care altădată era un simbol al libertăţii în lume tocmai i-a înmânat cheile unui susţinător al Hamas”, a scris pe platforma X Chikli, al cărui portofoliu ministerial include şi combaterea antisemitismului.

El a adăugat că poziţiile lui Mamdani „nu sunt prea departe de cele ale fanaticilor jihadişti care, acum 25 de ani, au asasinat trei mii” de oameni – referinţă la atentatele Al-Qaida din 11 septembrie 2001, de la World Trade Center din New York şi de la Pentagon, sediul Departamentului Apărării Statelor Unite.

New Yorkul nu va mai fi niciodată la fel, în special pentru comunitatea evreiasc ă”, a mai scris ministrul, invitându-i pe evreii de acolo să ia serios în considerare ideea de „a-şi face Ţara lui Israel noul cămin”.

Chikli, care face parte din unul din cele mai de dreapta guverne din istoria Israelului, este cunoscut pentru luările de poziţie răsunătoare în legătură cu situaţia internaţională şi cu evreii din întreaga lume.

AFP reaminteşte că în ultimele luni Mamdani s-a pronunţat de mai multe ori împotriva antisemitismului, criticând totodată şi islamofobia, căreia susţine că i-a fost victimă chiar el. Primarul ales susţine de multă vreme cauza palestiniană. În ceea ce priveşte statul Israel, viitorul primar vorbeşte de un „regim de apartheid”, iar legat de ofensiva din Gaza, de „genocid”.

Victoria clară a lui Mamdani în alegeri nu a putut fi împi edicată de atacurile la adresa originilor sale musulmane şi a politicilor lui; el a fost criticat în special de mediul de afaceri, de presa conservatoare şi de preşedintele american Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a intervenit marţi, în ultima zi a campaniei electorale, susţinând că Mamdani îi urăşte pe evrei.

Tags:
