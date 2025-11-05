G4Media.ro
Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-ar fi plagiat sloganul…

Vlad Gheorghe
Foto: Vlad Gheorghe / FB

Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-ar fi plagiat sloganul ”UnSingurBucuresti, UnSingurPrimar” / Drulă: E caraghios, sloganul meu e “Împreună pe drumul onest”

Candidatul independent, Vlad Gheorghe, îl acuză pe candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, candidatul USR, că i-ar fi furat sloganul de campanie. ”Azi, la 15 zile de când mi-am lansat campania „UnSingurBucuresti, UnSingurPrimar, VladGheorghe”, un alt contracandidat mi-a plagiat sloganul”, scrie Gheorghe într-o postare pe Facebook.

Cătălin Drulă, candidatul USR, a respins acuzația lui Gheorghe.

El a spus într-o declarație pentru G4Media că ”Sloganul campaniei mele este “Împreună pe drumul onest”, prin urmare resping această acuzație caraghioasă”.

”Îi cer domnului Cătălin Drulă să nu mai fure sloganurile altora, să rămână la ale dânsului și să elimine din postări textele plagiate de la mine. Plagiatul este o formă de furt foarte răspândită la politicieni dar în anul 2025 lucrurile astea trebuie să înceteze.  Cine fură azi un slogan, un concept, un program, în viitor va fura mai multe lucruri”, se mai arată în postare.

Gheorghe precizează că va înregistra joi la OSIM sloganul de campanie în întregime. ”Chem presa, și pe toți cei interesați, să fie martori la înregistrarea sloganurilor. Poate veni inclusiv domnul Drulă. Dar NU îmi poate plagia ideile”, mai scrie Vlad Gheorghe pe Facebook.

Vlad Gheorghe a fost europarlamentar USR, dar a părăsit formațiunea în februarie 2024 după ce a contestat formarea alianței electorale cu PMP și Forța Dreptei.

