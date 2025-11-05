„Hamilton la Ferrari? Un eșec total” – Scuderia are nevoie de un „dictator”, spune fostul șef al F1

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lewis Hamilton și Ferrari primesc critici dure din partea lui Bernie Ecclestone, fostul șef de lungă durată din Formula 1. Mariajul dintre pilot și echipa de la Maranello este văzut ca unul din interes, un „proiect de marketing financiar”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Bernie Ecclestone spune că transferul lui Hamilton la Ferrari este o „glumă proastă”

Ecclestone a ieșit la atac, iar de această dată în colimator au intrat Hamilton (40 de ani) și Ferrari. De altfel, de-a lungul timpului nu este prima dată când omul de afaceri britanic îl critică pe Lewis.

Ajuns la 95 de ani, Ecclestone a condus Formula 1 între 1987 și 2017.

Parteneriatul dintre Ferrari și Hamilton este văzut ca fiind un „proiect de marketing financiar”.

Aventura lui Lewis la Ferrari nu este pe măsura așteptărilor fanilor Scuderiei. Multiplul campion mondial nu a bifat vreun podium în acest sezon, iar criticile sunt tot mai multe.

Ecclestone este de părere că Hamilton este unul dintre piloții de seamă din ultimii zece ani, dar nu cel mai bun.

„Unul dintre cei mai buni din ultimii zece ani, dar nu este cel mai bun”, transmite Ecclestone.

Bernie spune cu subiect și predicat că transferul lui Lewis la Ferrari este un eșec.

„Totul îi scapă de sub control acolo. Voia să devină campion mondial la Ferrari și acum este surprins că nu poate să o facă”, spune Bernie Ecclestone pentru sport.de.

Mai mult decât atât, fostul șef al Formulei 1 spune că Ferrari „are nevoie de un dictator” pentru a ieși din criza profundă pe care o traversează de ani buni.

Fred Vasseur, actualul șef al Scuderiei, nu scapă nici el de criticile lui Ecclestone.

Ferrari continuă să fie cea mai de succes echipă din istoria Formulei 1, cu 16 titluri mondiale, dar a cunoscut ultima dată gustul victoriei în 2008.

„Problema este că Ferrari are nevoie de un dictator la conducere pentru a avea succes. Acolo nu se vorbește italiana, ci ferrariana. În Italia, toată lumea are dreptul să-și spună părerea și să se amestece în ceea ce este bine și rău”, a încheiat Ecclestone.

Echipele cu cele mai multe titluri la constructori în F1

1 Ferrari 16 (ultimul în 2008)

2 McLaren 10 (campioană en-titre)

3 Williams 9 (ultimul în 1997)

4 Mercedes 8 (ultimul în 2021) etc.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

Lando Norris (McLaren) 357 puncte Oscar Piastri (McLaren) 356 Max Verstappen (RedBull) 321 George Russell (Mercedes) 258 Charles Leclerc (Ferrari) 210 Lewis Hamilton (Ferrari) 146 Kimi Antonelli (Mercedes) 97 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 Carlos Sainz (Williams) 38 Fernando Alonso (Aston Martin) 37 Oliver Bearman (Haas) 32 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Liam Lawson (Racing Bulls) 30 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

McLaren 713 puncte / campioană Ferrari 356 Mercedes 355 RedBull 346 Williams 111 Racing Bulls 72 Aston Martin 69 Haas 62 Kick Sauber 60 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1