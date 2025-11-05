RedBull a renăscut în F1: Secretul din spatele revenirii după era Horner

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Demiterea lui Christian Horner de la RedBull a reprezentat o surpriză pentru mulți, dar la câteva luni de la acel moment echipa pare renăscută. Jurnalista Rebecca Clancy a povestit recent ce s-a schimbat odată cu venirea lui Laurent Mekies: „există mai multă distracție în cadrul echipei” de la Milton Keynes.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Laurent Mekies a readus „distracția” în garajul celor de la RedBull

Horner a scris istorie nu doar la RedBull ci și la nivel de Formula 1: opt titluri la piloți (câte 4 pentru Verstappen și Vettel) și șase la constructori.

După 20 de ani, perioada de glorie a lui Christian Horner s-a încheiat după Marele Premiu al Marii Britanii: a fost dat afară cu efect imediat.

A fost adus Laurent Mekies de la „sora mai mică” Racing Bulls, iar lucrurile s-au schimbat în bine.

RedBull a revedenit o forță sub conducerea lui Mekies, iar Horner a început să fie uitat în rândurile echipei.

Atmosfera s-a schimbat total, iar jurnalista Rebecca Clancy vorbește despre acest lucru.

„RedBull a fost cu adevărat impresionantă, mai ales de când a venit Laurent Mekies”, a declarat jurnalista Rebecca Clancy în podcastul Inside Track al BBC.

„Nu se aștepta nimeni ca Horner să fie concediat după Marele Premiu al Marii Britanii. A fost o surpriză totală. Dar pauza de vară a venit la momentul perfect pentru echipă”, adaugă Clancy.

Sursa citată menționează că Mekies a venit cu o atmosferă mai relaxată, iar „distracția” a dus la rezultate fantastice pentru RedBull.

„Auzi poveștile care ies din fabrică: cultura se schimbă puțin. Dezvoltarea, modul în care abordează cursele, toate par mai relaxate, dar și mai eficiente”, a completat Clancy.

Deciziile sunt luate mult mai rapid, comunicarea dintre departamente este tot mai clară, iar rezultatele excelente ale lui Verstappen arată din plin că RedBull se află pe drumul potrivit.

Sursa citată mai vorbește despre faptul că Laurent Mekies pune foarte mult accent pe o viziune care ține cont de simulări, de datele colectate, iar această abordare dă rezultate.

În total, Verstappen are de recuperat 36 de puncte (față de liderul Norris) dintr-un total de 116 rămase în cursă la finalul sezonului din Formula 1.

Max are ascendentul moral de partea sa: a câștigat trei din ultimele cinci Mari Premii. În plus, olandezul este singurul pilot dintre cei trei de la vârf care știe cum se câștigă un titlu mondial (le-a cucerit pe ultimele patru consecutive).

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

Lando Norris (McLaren) 357 puncte Oscar Piastri (McLaren) 356 Max Verstappen (RedBull) 321 George Russell (Mercedes) 258 Charles Leclerc (Ferrari) 210 Lewis Hamilton (Ferrari) 146 Kimi Antonelli (Mercedes) 97 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 Carlos Sainz (Williams) 38 Fernando Alonso (Aston Martin) 37 Oliver Bearman (Haas) 32 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Liam Lawson (Racing Bulls) 30 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

McLaren 713 puncte / campioană Ferrari 356 Mercedes 355 RedBull 346 Williams 111 Racing Bulls 72 Aston Martin 69 Haas 62 Kick Sauber 60 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1