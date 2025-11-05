Ștefan Vaida de la Ambulanța pentru Monumente vinde pe Facebook o parte din colecția sa de obiecte vechi din Transilvania / Strânge bani pentru renovarea unui imobil pentru voluntari, în Sibiu / ”Renunț la 10, 20% din obiecte”

Restauratorul Ștefan Vaida de la Ambulanța pentru Monumente a început să vândă o parte din obiectele vechi din colecțiile sale, găsite prin diferite locuri din satele Transilvaniei, pentru a strânge bani pentru finalizarea Casei Voluntarului din Alțâna, județul Sibiu, scrie Turnul Sfatului.

Spune că ideea i-a venit în timpul organizării unui muzeu pe care vrea să-l facă.

”La Casa Voluntarului lucrăm de 4 ani. Acum 4 ani s-a prăbușit planșeul acolo și ne-am apucat de reparații. Prin maraton am accesat ceva bani pentru interior, însă evident că nu ajung. Cum în același timp îmi mut depozitul de la părinții mei, am dat de o grămadă de obiecte care nu intră în tema muzeului pe care îl pregătesc.

Sunt 10, 20% din obiecte la care aș renunța, deși sunt foarte frumoase și mi-a venit ideea de a le vinde cumva în licitație. Pentru mine nu merită să le vând, mai bine le-aș fi făcut cadou, însă ca donație m-am gândit că poate oamenii ar fi mai dornici. Am început acum o lună aceste licitații cu un ceainic albastru, m-am speriat că ajunge la prea mult și am oprit. A licitat cineva 500 de lei. Dimineața am oprit licitația pentru că era mult, iar imediat după, cineva a anunțat că dă 800 de lei . I-am zis persoane că nu se mai poate. Era un ceainic foarte frumos, cred că dacă lăsam licitația ajungea la 2000 de lei”, povestește Ștefan Vaida.

Recent a scos la licitație un al doilea obiect. Un canceu fabricat în urmă cu 70-90 ani, ”posibil să fi fost produs la Ocna Sibiului”.