Champions League: Liverpool o învinge pe Real Madrid, scor 1-0 / Bayern câștigă în fața lui PSG

Liverpool a trecut marți seară de Real Madrid în a patra etapă a grupei de Champions League, scor 1-0. În celălalt cap de afiș al serii, Bayern a învins-o pe PSG, scor 2-1, după ce a jucat în 10 repriza secundă.

„Cormoranii” au pornit tare pe Anfield și au semănat primele ocazii ale meciului la poarta lui Courtois. Istvan Kovacs a fost protagonistul unei faze controversate atunci când a dictat lovitură liberă de la marginea careului, sancționând hențul lui Tchouameni. Arbitrii din camera VAR l-au chemat pe centralul român să revadă faza pentru un posibil penalty, dar Kovacs a întors decizia și a anulat hențul.

Cea mai importantă ocazie a primei părți a avut-o Liverpool prin Szoboszlai, dar gazdele n-au fructificat șansa și echipele au intrat la vestiare cu o remiză albă.

Repriza secundă a adus și golul la insistențele tot mai frecvente ale elevilor lui Arne Slot, după ce Courtios a ieșit la rampă în serii. Mac Allister a înscris cu capul după o centrare din lovitură liberă a lui Szoboszlai (min. 61).

Real Madrid nu a avut puterea de a reveni în joc, în timp ce Courtois a ținut avantajul minim pe tabelă după ce a barat mai multe șanse ale gazdelor, și meciul s-a încheiat în favoarea „Cormoranilor”.

Liverpool urcă momentan pe șase în clasamentul Ligii Campionilor, chiar în spatele adversarei sale din această etapă, ambele numărând 9 puncte după patru etape.

Bayern Munchen, victorie mare pe terenul campioanei

În celălalt mare meci al serii, Bayern Munchen a câștigat la Paris în fața campioanei Europei, scor 2-1, după ce a jucat cea de-a doua repriză cu un om în minus.

PSG aproape că a început de la 0-1 după ce Luis Diaz a interceptat o minge în careu și a înscris în minutul 4. Același Luis Diaz a dublat avantajul „Bavarezilor”, profitând de greșeala căpitanului Marquinhos ca ultim apărător în minutul 32. Totuși, columbianul le-a fost înger și demon nemților, întrucât autorul dublei l-a faultat rău pe Hakimi, care a ieșit accidentat și în lacrimi de pe teren, și a primit cartonașul roșu la revederea fazei după ce arbitrul de centru îl sancționase inițial cu galben.

A urmat o parte secundă în care jocul a avut un singur sens, acela către poarta lui Neuer, dar Bayern a rezistat eroic, și a încasat un singur gol, atunci când Joao Neves a reluat din prima o centrare din lateral în minutul 74.

Bayern devine lider după această victorie cu 12 puncte în patru meciuri, în timp ce PSG ocupă locul trei cu 9 puncte din tot același număr de partide jucate.

Celelalte rezultate ale serii

În prima parte a etapei a patra din Liga Campionilor Dennis Man a jucat 58 de minute în egalul olandezilor de la PSV de pe terenul lui Olympiakos, scor 1-1.

Napoli vs. Frankfurt: 0-0

Slavia Praga vs. Arsenal: 0-3

Atletico Madrid vs. Union Saint-Gilloise: 3-1

Bodo/Glimt vs. AS Monaco: 0-1

Juventus vs. Sporting Lisabona: 1-1

Liverpool vs. Real Madrid: 1-0

Olympiakos vs. PSV Eindhoven: 1-1

PSG vs. Bayern Munchen: 1-2

Tottenham vs. Copenhaga: 4-0

