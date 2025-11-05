G4Media.ro
Efectul aderării la UE: România, campioană la creșterea PIB/locuitor, crescut de șase…

harta Europa Centrală și de Est
Sursa foto: Dreamstime

Efectul aderării la UE: România, campioană la creșterea PIB/locuitor, crescut de șase ori în ultimii 20 de ani

În ultimele două decenii, economia română a înregistrat o creștere impresionantă, ce a atras atenția analiștilor economici din întreaga Europă. Produsul Intern Brut pe cap de locuitor în România a crescut de la 2.820 euro pe cap de locuitor în 2004 la 18.560 euro în 2024, adică o creștere cu 658%, potrivit datelor Eurostat, citate de Dunav Most.

Pe locul secund în clasament se află Bulgaria, cu o creștere de la 2.710 euro în 2004 la 16.260 euro în 2024, ceea ce reprezintă o majorare de 600%.

Cele două țări balcanice nu sunt singurele care au demonstrat o dezvoltare economică atât de remarcabilă de la aderarea la Uniunea Europeană.

Tigrii baltici ai Europei

Și țările baltice au obținut rezultate impresionante în ultimii 20 de ani. Lituania a înregistrat o creștere de 505%, Letonia o creștere de 436%, iar Estonia o creștere de 405% a PIB-ului pe cap de locuitor.

Prin comparație, creșterea medie a PIB-ului pe cap de locuitor în Uniunea Europeană în aceeași perioadă a fost de 188%, ceea ce face ca realizările fostelor țări socialiste să fie și mai remarcabile.

Puterea de cumpărare crescută în România și Bulgaria

Bulgaria și România au înregistrat, de asemenea, progrese semnificative în ceea ce privește indicatorul parității puterii de cumpărare. În 2004, cele două țări au avut cele mai mici rezultate din UE, fiind cu 65% sub media Uniunii.

Două decenii mai târziu, puterea de cumpărare a Bulgariei a crescut semnificativ, de la 35 la 66% din media Uniunii Europene. România a avut performanțe și mai bune, indicatorul ajungând la 78%.

Și alte țări din regiune au înregistrat îmbunătățiri. Indicele puterii de cumpărare a crescut de la 50 la 88% în Lituania, de la 45 la 71% în Letonia, de la 52 la 79% în Polonia și de la 56 la 79% în Estonia.

Succesul proiectului european

Aceste cifre reprezintă cea mai convingătoare dovadă a beneficiilor aderării la Uniunea Europeană și a impactului său benefic asupra economiilor fostelor țări socialiste. Exact acum 21 de ani, în 2004, a avut loc una dintre cele mai mari extinderi ale Uniunii cu statele din Grupul Vișegrad și țările baltice. Trei ani mai târziu, în 2007, Bulgaria și România s-au alăturat acestora.

Perioada de 20 de ani s-a dovedit a fi suficientă pentru a evalua progresul țărilor nou aderate, iar rezultatele sunt cu adevărat impresionante. Deși există încă diferențe față de cele mai dezvoltate economii din UE, ritmul recuperării decalajelor arată că procesul de apropiere economică continuă constant.

Traducerea Rador: Mirela Petrescu

Tags:
