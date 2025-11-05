G4Media.ro
Republica Moldova este țara cu cel mai mare progres din ultimul an în rândul statelor candidate la aderarea la UE, potrivit comisarei europene pentru Extindere

Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, a înmânat marți președintei Maia Sandu, care se află la Bruxelles, raportul cu referire la extinderea UE și rezultatele înregistrate în ultimele douăsprezece luni. Kos a lăudat performanța Republicii Moldova și a spus că va sprijini Republica Moldova pentru a continua progresele, transmite Ziarul de Gardă.

Raportul Comisiei Europene a analizat progresele făcute de Republica Moldova, Muntenegru, Albania, Ucraina, Serbia, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Turcia și Georgia, toate țări candidate la aderarea la UE.

Potrivit instituției europene, ritmul reformelor acestor țări, în special în domeniile democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale, „are un impact direct asupra vitezei de aderare”.

Comisia consideră că Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea a trei din șase capitole: aspecte fundamentale, relații externe și piața internă. Comisia se așteaptă ca Moldova să îndeplinească și condițiile pentru deschiderea celorlalte trei capitole.

Laude de la Marta Kos

„Moldova este țara cu cel mai mare progres din ultimul an și de aceea când a fost întrebată astăzi dacă Comisia sprijină obiectivul de a încheia negocierile în 2028, desigur că îl sprijinim. Și am spus de asemenea că până în noiembrie Consiliul va fi în poziția de a deschide toate clusterele, nu doar primul, nu doar unu, doi și șase, ci toate clusterele”, a spus Marta Kos, citată de Ziarul de Gardă.

(…) Mai avem încă de lucru la lupta împotriva corupției. Trebuie să facem economia mai stabilă și mai dezvoltată. Și acesta este angajamentul meu față de dumneavoastră. Toate acestea se regăsesc în raport. Dar dincolo de ele sunt relațiile umane și asta am vrut să vă spun: vă apreciez cu adevărat pe dumneavoastră echipa dumneavoastră și poporul din Republicii Moldova care demonstrează că este posibil să învingi Rusia”, a spus Marta Kos.

„Aderarea a noi state la Uniunea Europeană este din ce în ce mai aproape”. Concluziile aparțin Comisiei Europene, care marți, 4 noiembrie, a adoptat pachetul anual privind extinderea, prezentând o evaluare cuprinzătoare a progreselor înregistrate de partenerii de extindere în ultimele douăsprezece luni.

Comisia a stabilit că țara noastră a înregistrat progrese semnificative pe calea aderării, finalizând cu succes procesul de evaluare. Detalii aflați aici.


