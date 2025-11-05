G4Media.ro
Chivu vrea o nouă victorie cu Inter – Barcelona și Manchester City…

Logo-ul Champions League, cea mai importantă competiție de fotbal a cluburilor din lume.
Champions League / Sursa foto: captură video

Chivu vrea o nouă victorie cu Inter – Barcelona și Manchester City joacă miercuri – Programul tv complet din Champions League

Sportz5

Miercuri vor avea loc ultimele meciuri din etapa a patra din Champions League la fotbal. Interul lui Cristi Chivu vrea victoria pe „Meazza” contra celor de la Kairat Almaty, iar Barcelona și Manchester City pornesc cu prima șansă contra celor de la Brugge, respectiv Dortmund.

De la ora 19:45

  • Qarabag – Chelsea / Digi 1, Prima Sport 1
  • Pafos – Villarreal / Digi 2, Prima Sport 2

De la ora 22:00

  • Club Brugge – Barcelona / Digi 1, Prima Sport 1
  • Manchester City – Borussia Dortmund / Digi 2, Prima Sport 2
  • Inter – Kairay Almaty / Digi 3, Prima Sport 3
  • Newcastle – Athletic Bilbao / Digi 4, Prima Sport 4

Nu sunt transmise la tv (tot de la ora 22:00)

  • Ajax – Galatasaray
  • Benfica – Leverkusen
  • Marseille – Atalanta

