Păpusi sexuale Shein, papusi, shein, papusi sexuale copilaresti
Sursa foto: Screenshot

Franța a început procedura pentru suspendarea Shein, în urma scandalului privind comercializarea unor păpuși sexuale cu aspect infantil

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a lansat miercuri procedura de suspendare a Shein, după o serie de controverse care au implicat platforma online de „fast fashion”, fondată în China, privind comercializarea unor păpuși sexuale care au înfățișare de fetițe.

Într-o declarație, ministerul economiei din Franța a afirmat că suspendarea va dura până când platforma va demonstra „că tot conținutul său respectă legile și reglementările noastre”, relatează Politico.

Scandalul vine la scurt timp după ce compania chineză a lansat în Franța primul său magazin fizic.

În acest moment, nu este clar dacă suspendarea se aplică doar operațiunilor digitale ale Shein, sau și magazinului fizic care și-a deschis porțile miercuri.

Un raport al autorității franceze de protecție a consumatorilor publicat în weekend susține că Shein comercializează „păpuși sexuale cu înfățișare infantilă”. Miercuri dimineață, deputatul conservator Antoine Vermorel Marques a depus o plângere, declarând pentru cotidianul Le Parisien că a identificat arme comercializate pe site-ul web.

Ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, și ministrul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Serge Papin, vor publica un „raport inițial de progres” în următoarele 48 de ore, se arată în comunicat.

La începutul acestei săptămâni, președintele executiv al Shein, Donald Tang, a declarat pentru POLITICO că firma a creat un „comitet de integritate” pentru a verifica produsele vândute pe platformă și a lansat o anchetă internă.

