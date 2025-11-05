Angelina Jolie a vizitat linia frontului din Herson, Ucraina

Actrița și ambasadoarea ONU Angelina Jolie a vizitat Herson, scrie, citând surse ale autorităților locale și grupuri publice din Herson, publicația Suspilne, citată de BBC.

Nici reprezentanții actriței, nici autoritățile ucrainene nu au confirmat oficial acest lucru.

Fotografiile care circulă online o arată pe Jolie întâlnindu-se cu copii într-un adăpost; și vizitând maternitatea și spitalul de copii din Herson.

Wild start to Angelina Jolie’s visit to war-torn Kherson, Ukraine: Her convoy was stopped at a checkpoint. One bodyguard’s docs were flagged by conscription officers—off to the TCC (military enlistment center) he went! Even pleading „I’m escorting a VIP peacekeeper” didn’t help.… pic.twitter.com/qIdJo7NknL — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) November 5, 2025

Scopul pentru care actrița americană a venit din nou în Ucraina este încă necunoscut, însă, cel mai probabil, este legat de o misiune umanitară, deoarece ea este trimisă specială a Agenției ONU pentru Refugiați.

Jolie a susținut public Ucraina și după începerea invaziei pe scară largă.

Mai întâi, ea a vizitat copiii refugiați ucraineni bolnavi la cel mai vechi spital din Roma, Bambino Gesu. Apoi a venit la Lviv cu o misiune umanitară în aprilie 2022.

Apoi a vizitat gara din Lviv și s-a întâlnit cu pasagerii trenului de evacuare din Pokrovsk. Actrița a vorbit și cu oamenii care și-au părăsit casele din cauza războiului și a mulțumit psihologilor, medicilor și lucrătorilor feroviari din gară pentru munca lor.

De asemenea, în timpul vizitei sale, Angelina Jolie a vizitat copiii răniți în urma unui atac cu rachete rusești asupra gării din Kramatorsk, la o unitate medicală regională. După aceea, ea a vizitat un internat. Acolo, ambasadoarea de bunăvoință a ONU a discutat și a făcut poze cu copiii.