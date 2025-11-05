Președintele UDMR: Ultima variantă a proiectului privind reforma administraţiei locale și centrale ajunge pe masa Guvernului săptămâna viitoare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, la Sfântu Gheorghe, că proiectul privind reforma administraţiei locale şi centrale va fi prezentat săptămâna viitoare şi va intra în prima lectură în şedinţa de Guvern, după care va parcurge circuitul de avizare, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acesta a menţionat că proiectul prevede, printre altele, reducerea cu 10% a posturilor efectiv ocupate în administraţia locală şi reducerea cu 10% a anvelopei bugetare pentru fiecare minister, cu termen până în martie.

„Ieri, în coaliţie toată lumea a fost zen, a fost pace. Şi niciodată n-am avut impresia, ieri, că nu putem depăşi acea fază de neînţelegere, mai ales pe administraţia locală şi centrală. A rămas că Cseke Attila, săptămâna viitoare, prezintă ultima formă şi intră în prima lectură în şedinţa de Guvern şi după aceea pe circuitul de avizare. Are două componente: 10% din posturile efectiv ocupate în administraţia locală, cu o frână de 20%, deci să nu fie mai mare reducerea decât 20% şi, bineînţeles, asta înseamnă că trebuie modificate plafoanele în Legea 63 din 2010 ca să poţi să pregăteşti Legea bugetului. Că dacă pregăteşti Legea bugetului pe prevederile actuale din Legea 63 înseamnă că nu reduci cheltuielile, că fiecare, după aceea, e obligat să facă bugetul pe prevederile din (legea, n.r.) 63. Şi la administraţia centrală, anvelopa se reduce cu 10% şi există un termen, dacă nu mă înşel până în martie, pentru fiecare ministru, fiindcă acolo fiecare trebuie să vină, nu există plafon general într-o singură lege, fiecare trebuie să vină cu HG (…) A rămas ca fiecare să se mai uite o dată pe textul final şi urmează o prezentare inclusiv în şedinţa de Guvern şi circuitul de avizare”, a declarat, Kelemen Hunor.