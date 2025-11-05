Olivier Rousteing părăsește Balmain după 14 ani

După 14 ani, Balmain și directorul creativ Olivier Rousteing au convenit de comun acord să se despartă, a anunțat miercuri casa de modă franceză, scrie The Business of Fashion.

„Casa Balmain dorește să-și exprime profunda recunoștință față de Olivier Rousteing pentru contribuția sa remarcabilă la istoria Maison”, a declarat compania într-un comunicat. „O nouă organizație creativă va fi anunțată în timp util.”

Numit în 2011, la doar 24 de ani, Rousteing a fost cel mai tânăr director creativ din Paris de la Yves Saint Laurent și primul director creativ de culoare al unei case de modă europene importante. „Contribuția și pasiunea lui Rousteing din ultimii ani vor lăsa o amprentă de neșters în istoria modei”, a declarat Matteo Sgarbossa, directorul executiv al Balmain, în comunicat.

În ultimul deceniu, Rousteing a redefinit imaginea Balmain cu estetica sa inspirată din stilul militar și crearea „Balmain Army”, un colectiv de muze celebre, pricepute în social media, printre care Kim Kardashian West, Gigi Hadid și Kendall Jenner. Talentul său pentru sfera digitală a determinat Balmain să lanseze unul dintre primele filtre Snapchat de marcă, o aplicație proprie și un parteneriat timpuriu de cumpărături pe Instagram în 2019.

Rousteing also revived Balmain’s haute couture line after a 16-year hiatus and expanded its cultural footprint through collaborations with L’Oréal Paris and commissions such as designing Beyoncé’s 2018 Coachella costumes.

Born in Bordeaux and adopted at an early age, Rousteing studied at ESMOD in Paris before joining Roberto Cavalli, eventually leading its womenswear division. He joined Balmain in 2009 under Christophe Decarnin, succeeding him two years later and steering the house through its 2016 acquisition by Qatar’s Mayhoola for Investments.

“His visionary leadership has redefined the boundaries of fashion and inspired a generation with bold creativity and authenticity,” said Rachid Mohamed Rachid, CEO of Mayhoola and chairman of Balmain.

“I am profoundly grateful to my exceptional team at Balmain, my chosen family, in a place that has been my home for the past 14 years,” Rousteing said in a statement. “As I look ahead to the future and the next chapter of my creative journey, I will always hold this treasured time close to my heart.”