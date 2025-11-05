A murit Emeric Ienei, legendarul antrenor alături de care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni

Doliu în fotbalul românesc după ce legendarul antrenor Emeric Ienei a murit miercuri la vârsta de 88 de ani. Cu Ienei antrenor principal, Steaua București a reușit cea mai importantă perfomanță din fotbalul românesc: câștigarea în 1986 a Cupei Campionilor Europeni, actuala Champions League, informează FRF.

De-a lungul carierei de fotbalist, Ienei a jucat la UTA Arad, CCA București și Kayserispor.

A bifat 12 meciuri pentru prima reprezentativă a României între 1959 și 1964.

În calitate de antrenor, Ienei a pregătit următoarele echipe: Steaua (întâi ca secund: 1972-1973), Steaua (antrenor principal: 1975-1978 / 1983-1984 / 1984-1986), România (în două mandate), Ungaria, Mol Fehervar, Panionios și FCU Craiova.

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a transmis un mesaj după dispariția legendarului Emeric Ienei.

„Astăzi, fotbalul românesc a pierdut un antrenor legendar, un simbol al profesionalismului și al decenței. Emeric Ienei a fost un model de eleganță, echilibru și respect, atât pe teren, cât și în afara lui.

A inspirat generații întregi de jucători și antrenori prin viziunea și calmul său, dar și prin modul în care a înțeles fotbalul. A rămas mereu un om modest, chiar și atunci când a atins succesul câștigării Cupei Campionilor Europeni și a reprezentat România la cele mai importante competiții. Emeric Ienei rămâne o legendă a sportului românesc, iar amintirea va continua să existe în inimile iubitorilor de fotbal.

Federația Română de Fotbal îi aduce un omagiu sincer și transmite condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari oameni ai fotbalului românesc, fără doar și poate!”

Cine a fost Emeric Ienei

„Emeric Ienei a fost antrenorul care a reușit să readucă România la un Campionat Mondial după două decenii, în Italia, în 1990, și cel care, cu patru ani înainte, cucerea Europa cu Steaua, în celebra finală de la Sevilla, câștigată la loviturile de departajare în fața Barcelonei.

În 2000, a condus din nou echipa națională la un turneu final, EURO 2000, unde România a obținut o victorie istorică în fața Angliei, scor 3-2, acesta fiind primul succes românesc la un Campionat European.

Născut pe 22 martie 1937, la Arad, Emeric Ienei a evoluat ca mijlocaș pentru UTA Arad, Steaua București și Kayserispor. A îmbrăcat de șase ori tricoul echipei naționale în meciuri consemnate în palmaresul oficial și a făcut parte din lotul României prezent la turneul olimpic de fotbal de la Tokyo, în 1964.

Ca jucător, a câștigat trei titluri de campion și patru Cupe ale României, iar ca antrenor a adunat nu mai puțin de șase titluri în Liga 1, patru Cupe ale României și, desigur, trofeul suprem al continentului, Cupa Campionilor Europeni, cucerită în 1986”, transmite FRF.ro.

