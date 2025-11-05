Mircea Lucescu: „Ienei va fi regretat și de prieteni, și de rivali, ceea ce demonstrează cât de mare a fost”

Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani, iar Mircea Lucescu (unul dintre rivalii săi și actual selecționer al României) a vorbit despre ceea ce a însemnat Ienei pentru fotbalul românesc: „Va fi regretat și de prieteni, și de rivali, ceea ce demonstrează cât de mare a fost.”

Ienei și Lucescu au fost rivali preț de o bună perioadă de timp, cei doi reprezentând două dintre cele mai mari formații din fotbalul românesc: Steaua, respectiv Dinamo.

Actual selecționer, Mircea Lucescu a vorbit pentru Gsp.ro despre dispariția lui Emeric Ienei.

„A murit?! Doamne! Dumnezeu să-l odihnească în pace. A fost un om extraordinar, un sufletist, e dureros. Din păcate, asta e viața… Toți ajungem „acolo”.

A fost un competitor extrem de corect pentru mine! Corect ca un domn.

Ceva deosebit. Va fi regretat și de prieteni, și de rivali, ceea ce demonstrează cât de mare a fost.

Este foarte greu să mai vorbesc acum, într-o asemenea situație, dar Emeric Ienei a fost un OM extraordinar” – Mircea Lucescu.

Fost elev al lui Emeric Ienei în noaptea magică de 7 mai 1986 (atunci când Steaua a învins FC Barcelona la penaltiuri și a câștigat Cupa Campionilor Europeni), Ladislau Boloni s-a arătat profund indurerat de dispariția lui Ienei.

„Ne așteptam la așa ceva. Dar m-ați surprins cu apelul acesta. Durere profundă în asemenea momente pentru noi… A fost un om ieșit din comun.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! N-am mai vorbit de mult timp cu dânsul, dar nu aș vrea să dezvoltam acum despre amintiri, situații. Sunt profund îndurerat și nu pot, vă rog să înțelegeți” – Ladislau Boloni pentru Gsp.ro.

Cine a fost Emeric Ienei

„Emeric Ienei a fost antrenorul care a reușit să readucă România la un Campionat Mondial după două decenii, în Italia, în 1990, și cel care, cu patru ani înainte, cucerea Europa cu Steaua, în celebra finală de la Sevilla, câștigată la loviturile de departajare în fața Barcelonei.

În 2000, a condus din nou echipa națională la un turneu final, EURO 2000, unde România a obținut o victorie istorică în fața Angliei, scor 3-2, acesta fiind primul succes românesc la un Campionat European.

Născut pe 22 martie 1937, la Arad, Emeric Ienei a evoluat ca mijlocaș pentru UTA Arad, Steaua București și Kayserispor. A îmbrăcat de șase ori tricoul echipei naționale în meciuri consemnate în palmaresul oficial și a făcut parte din lotul României prezent la turneul olimpic de fotbal de la Tokyo, în 1964.

Ca jucător, a câștigat trei titluri de campion și patru Cupe ale României, iar ca antrenor a adunat nu mai puțin de șase titluri în Liga 1, patru Cupe ale României și, desigur, trofeul suprem al continentului, Cupa Campionilor Europeni, cucerită în 1986”, transmite FRF.ro.

Steaua – Barcelona, finala CCE din 1986, loteria penaltiurilor