Premierul Republicii Moldova anunţă că primele sale vizite vor fi la Bucureşti…

Alexandru Munteanu posibil premier Moldova
Sursa foto: alfr.md

Premierul Republicii Moldova anunţă că primele sale vizite vor fi la Bucureşti şi Bruxelles

Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la Bucureşti, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunţul a fost făcut chiar de premier înaintea primei şedinţe a noului guvern, transmite miercuri Moldpres, transmite Agerpres.

Alexandru Munteanu a mai menţionat că, începând de săptămâna viitoare, vor fi lansate vizitele în teritoriu pentru a discuta cu cetăţenii despre proiectele iniţiate şi dificultăţile întâmpinate.

Moldpres aminteşte că prima vizită peste hotare a lui Dorin Recean, în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova, a avut loc la 1 martie 2023, în România.

Premierul de atunci a fost primit la Bucureşti şi a avut întâlniri axate pe aprofundarea relaţiilor bilaterale, recuperarea economică a Republicii Moldova, dezvoltarea cooperării în domeniul energ etic şi proiecte de infrastructură.

