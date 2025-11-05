Premierul Republicii Moldova anunţă că primele sale vizite vor fi la Bucureşti şi Bruxelles
Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la Bucureşti, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunţul a fost făcut chiar de premier înaintea primei şedinţe a noului guvern, transmite miercuri Moldpres, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Alexandru Munteanu a mai menţionat că, începând de săptămâna viitoare, vor fi lansate vizitele în teritoriu pentru a discuta cu cetăţenii despre proiectele iniţiate şi dificultăţile întâmpinate.
Moldpres aminteşte că prima vizită peste hotare a lui Dorin Recean, în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova, a avut loc la 1 martie 2023, în România.
Premierul de atunci a fost primit la Bucureşti şi a avut întâlniri axate pe aprofundarea relaţiilor bilaterale, recuperarea economică a Republicii Moldova, dezvoltarea cooperării în domeniul energ etic şi proiecte de infrastructură.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Cătălin Drulă nu crede în taxele impuse mașinilor care nu sunt înmatriculate în Bucureşti: ”E un populism dus în exces” / ”Eu sunt un fan al libertăţii, inclusiv al libertăţii de mişcare”
Cine este Anca Alexandrescu, candidata independentă la Primăria București susținută de AUR: Pretinde că luptă împotriva Sistemului, dar a lucrat pentru liderii PSD Liviu Dragnea, Victor Ponta și Adrian Năstase și a beneficiat de fonduri Soros
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.