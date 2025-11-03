Autobuzele liniilor 106, 434 şi 483 din București sunt deviate în primele trei zile ale săptămânii

Autobuzele liniilor 106, 434 şi 483 vor circula pe trasee modificate de luni dimineaţa până miercuri seara, ca urmare a executării unor lucrări la reţeaua publică de canalizare în zona intersecţiei Bulevardul Iuliu Maniu cu Strada Dezrobirii.

Potrivit unui comunicat de presă al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (TPBI), transmis AGERPRES, în intervalul 5 noiembrie, ora 8:00 – 5 noiembrie, ora 23:00, linia 106 va circula pe traseul de bază între terminalul ‘M Lujerului’ şi intersecţia Bd. Iuliu Maniu/ Str. Dreptăţii, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre ‘Cartier Roşu’, pe Str. Dreptăţii, Bd. Uverturii, apoi traseul de bază.

De asemenea, linia 434 va urma traseul de bază, între terminalul ‘M Lujerului’ şi intersecţia Bd. Iuliu Maniu/Str. Dreptăţii, după care o rută modificată pe sensul spre ‘Chiajna-Stelelor’, pe Str. Dreptăţii, Bd. Uverturii, apoi traseul de bază.

Totodată, linia 483 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „M Lujerului” şi intersecţia Bd. Iuliu Maniu/Str. Dreptăţii, apoi pe un traseu modificat pe sens ‘Chiajna-Stelelor’, pe Str. Dreptăţii, Bd. Uverturii, după care pe traseul de bază.