UE vrea să promoveze mobilitatea militară printr-un sistem de asistență reciprocă între țări în fața amenințării Rusiei

Reînarmarea Europei: la Bruxelles, unde șefii de stat și de guvern ai celor 27 de state membre s-au întâlnit joia trecută, acest imperativ era pe buzele tuturor. De atunci, Comisia Europeană lucrează la proceduri operaționale concrete. Aceasta are în vedere în special un sistem de „mobilitate militară”, relatează cotidianul „Financial Times”.

Obiectivul: promovarea asistenței reciproce între țări în deplasarea tancurilor și a artileriei grele pe continent în caz de război, arată o analiză a publicației franceze L’express, citată de Rador.

Acest lucru s-ar realiza, în special, permițând guvernelor să coordoneze utilizarea în comun a camioanelor, vagoanelor și feriboturilor capabile să transporte aceste echipamente.

De asemenea, ar permite mișcarea trupelor în interiorul blocului comunitar, în cazul în care Rusia și-ar continua războiul dincolo de Ucraina, potrivit a trei oficiali familiarizați cu aceste planuri, citați de ziarul britanic.

Începând de luna viitoare, Comisia intenționează să formuleze propuneri pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport (armonizarea ecartamentelor feroviare și asigurarea faptului că podurile nu se prăbușesc sub greutatea convoaielor grele) și să simplifice procedurile vamale.

Aceste proceduri sunt considerate esențiale pentru reducerea numărului de zile necesare unei armate pentru a traversa UE.

Tot potrivit „Financial Times”, planul de resurse partajate ar urma să fie modelat după cel folosit de cele 27 de state membre ale UE pentru combaterea incendiilor de vegetație în lunile de vară.

Totuşi, sistemul de apărare ar fi mult mai complex, deoarece forțele armate nu dețin toate mijloacele de transport pe care le operează și, de obicei, închiriază aeronave și trenuri de la operatori privați.

Într-o primă fază, Comisia are în vedere solicitarea statelor membre de a inventaria resursele de transport disponibile pentru a facilita mobilitatea militară, a declarat un oficial.

De asemenea, Comisia examinează posibilitatea ca UE să aibă propria flotă de camioane și vagoane. Însă această opțiune s-ar putea dovedi mai dificil de implementat, având în vedere situația actuală a bugetului UE.

Aceste proiecte marchează o nouă etapă în procesul de reînarmare inițiat de Bruxelles în ultimele luni. Europa se străduiește să își consolideze capacitățile de apărare și, în acest cadru, să revitalizeze Agenția Europeană de Apărare (AEA), creată în 2004, dar subfinanțată în ultimii ani, până în punctul în care unii din Bruxelles o numesc acum „frumoasa adormită”, relatează „Les Echos”.

Agenția, care se așteaptă să-și recapete un rol mai larg, va fi responsabilă de redactarea unui raport în fiecare toamnă, în care să detalieze progresul procesului de reînarmare.

Un proces care a început ca răspuns la retragerea americană din NATO – o mișcare făcută în timpul războiului din Ucraina – dar care a devenit deosebit de urgent în ultimele săptămâni, alimentat de incursiunile rusești în spațiul aerian european.

În asemenea măsură încât Germania, care aspiră să fie „cea mai puternică armată din Europa”, și-a mărit recent investițiile în grupul de armament Rheinmetall. Ultima investiție, potrivit „Politico”, se ridică la peste 88 de miliarde de euro.

Traducerea Rador: Rodezia Costea