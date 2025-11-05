G4Media.ro
Cătălin Drulă nu crede în taxele impuse mașinilor care nu sunt înmatriculate…

Coada de masini in Bucuresti
Sursa foto: G4Media

Cătălin Drulă nu crede în taxele impuse mașinilor care nu sunt înmatriculate în Bucureşti: ”E un populism dus în exces” / ”Eu sunt un fan al libertăţii, inclusiv al libertăţii de mişcare”

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, afirmă că nu ar fi de acord cu introducerea unor taxe pentru autovehiculele care nu sunt înmatriculate în Bucureşti şi care trec prin centrul Capitalei. ”Eu nu înţeleg, cei care lansează ideile astea ca să facă vâlvă nu au văzut că astfel de taxe au fost declarate neconstituţionale?”, argumentează Drulă, transmite News.ro.

”Dacă ne referim la taxarea celor care sunt străini de loc, nu? că asta e ideea, adică dacă au numere din alte părţi… aici, după părerea mea, e un populism dus în exces, în care, cumva trebuie găsit un duşman convenabil şi cine poate să fie duşmanul? În general este străinul. Acum văd că nici măcar nu mai trebuie să fie străin de neam, poate să fie străin de număr de înmatriculare. Dacă scrie IF în loc de B, sau altceva, din cauza lui nu avem loc în trafic. Nu e aşa! Nu avem loc pentru că nu e loc, efectiv, pentru sutele de mii de maşini fără a eficientiza transportul public, fără a avea completate inelele de circulaţie”, a afirmat Cătălin Drulă, marţi seară, la Euronews România.

Candidatul USR a precizat că precedentul din staţiunea Mamaia, unde autovehiculele înmatriculate în judeţul Constanţa nu plăteau taxă de intrare, iar celelalte da, arată că ideea taxării şoferilor care au autovehicule înmatriculate în alte judeţe este neconstituţională.

”Eu nu înţeleg, cei care lansează ideile astea ca să facă vâlvă nu au văzut că astfel de taxe au fost declarate neconstituţionale? Sunt împotriva unor idei care să fie divizive, găsim unii care sunt de vină şi pe ei îi taxăm, eu sunt un fan al libertăţii, inclusiv al libertăţii de mişcare”, a adăugat Cătălin Drulă.

  1. Bineînțeles că nu taxele aberante sunt soluția pentru fluidizarea traficului, ci investițiile. Taxa Fifi este doar o formă de japcă.

    București este singura capitală din Uniunea Europeană care nu are o centură rutieră funcțională.

  2. Nu despre libertati e vorba, domnul Drula, este vorba de ABUZ! Ai avut curiozitatea sa vezi ce cauta masinile alea de BR, CT, IL, TR, DB, etc in Bucuresti? Nu tranziteaza Bucurestiul, fac ride sharing (Uber, Bolt, etc) in Bucuresti! 90% din ele au telefon pe bord! Problema grava mi se pare ca aia de la Consiliul Concurentei nu se autosesizeaza! Nu ai cum sa limitezi prin lege numarul de taxiuri in Bucuresti si, peste noapte, sa te trezesti cu concurenta nelimitata de ride sharing! Nu mai discut de poluare, trafic, taxe la stat…

