„E mai ieftin": primii clienți ai magazinului fizic Shein se înghesuie la BHV

Deschiderea primului magazin fizic Shein la BHV din Paris atrage clienți, în ciuda controverselor legate de practicile sale, scrie Fashion United.

Din „curiozitate” sau pentru că „este mai ieftin”, clienții încep să se înghesuie în fața magazinului universal miercuri, înainte de deschiderea magazinului Shein la BHV din Paris, la ora 13:00, în ciuda controverselor legate de practicile gigantului asiatic.

„Soțul meu nu știe că am venit, am venit în secret”: sub flăcările alb-negru împodobite cu cele cinci litere ale mărcii asiatice, Marie, o menajeră pariziană în vârstă de 43 de ani, credea că magazinul Shein se va deschide la ora 10:00.

Ea mărturisește că vine „regulat” la BHV și că a fost „atrăgătoare” de Shein „pentru că este mai ieftin”. Puțin peste 60 de persoane stăteau la coadă în jurul orei 10:30 la intrarea principală a magazinului. Acolo, vizavi de Primăria Parisului, clienții trebuie să retragă un bilet pentru a accesa magazinul, care se află la etajul 6 și va fi primul magazin fizic și durabil din lume pentru marca de fast-fashion.

Forțele de poliție erau prezente pentru a asigura securitatea locului, în timp ce miercuri dimineață a avut loc o acțiune a asociației pentru drepturile copiilor Mouv’enfants, întărită cu pancarte cu mesajul „BHV, vitrina ta nu trebuie să ascundă rușinea”. A avut loc și un discurs al aleșilor parizieni, primăria Parisului declarând că se află în război cu Shein.

Diarra Younouss, 19 ani, student la organizarea de evenimente, a venit din arondismentul 13 din „curiozitate” împreună cu „toată” clasa sa: „Este important, este o inaugurare mondială, prima dată când vedem un +pureplayer+ trecând de la vânzări online la vânzări fizice, este cu adevărat interesant”. Venit și el prea devreme, nu va mai aștepta până la deschidere: „lenea de a aștepta”.

Alții vor aștepta și vor cumpăra, în ciuda controverselor ridicate de Shein, acuzat în mod regulat de asociațiile de mediu și de drepturile omului, care condamnă condițiile de fabricație, transportul produselor și munca subcontractanților.

Confruntați cu aceste controverse și cu ancheta judiciară deschisă acum după vânzarea de păpuși sexuale cu imaginea copiilor, clienții ripostează adesea cu puterea de cumpărare.

„Este adevărat că trebuie să cumpărăm produse franceze, dar sunt scumpe, iar salariile nu cresc, nu suntem bogați”, explică Marie. Antoinette, 79 de ani, pensionară din Paris, este una dintre primele cliente din coadă. Ea nu a comandat niciodată de la Shein. Controversa privind păpușile? „Probabil că există mereu” și în alte părți, regretă ea.

„Aș vrea să încep să cumpăr cadouri de Crăciun, am văzut că Shein urma să se deschidă, voi căuta altceva la BHV”, spune ea, în timp ce, în mod excepțional, orice achiziție de la Shein va da dreptul miercuri la un voucher de aceeași valoare în altă parte la BHV. Potrivit ei, BHV, preluat în 2023 de compania SGM a lui Frédéric Merlin, s-a deteriorat în ultimii ani: „prețurile au crescut la toate nivelurile, este mai rău, găsim mai puține lucruri”.

Mai multe mărci au părăsit BHV, fie din cauza unor neînțelegeri cu SGMet privind neplata, cum ar fi Slip Français, fie recent, ca reacție la parteneriatul cu Shein, cum ar fi casa de modă agnès b. marți. În interiorul BHV, puțini clienți fac cumpărături. Mila Moukbeul, o antreprenoare pariziană în vârstă de 61 de ani, nu „garantează” Shein. „Dar poate mă voi duce să mă uit, din curiozitate, ca toată lumea.”