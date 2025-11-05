EXCLUSIV Criza PUG București continuă: Synergetics, o companie din consorțiul condus de Universitatea de Arhitectură, decide să-și închidă activitatea / Cum afectează decizia elaborarea planului urbanistic și contractul cu Primăria Municipiului București

Compania Synergetics Corporation S.A., una dintre cele 5 entități care elaborează noul Plan Urbanistic General al Municipiului București (PUG), și-a încetat activitatea începând din 4 noiembrie, după 18 ani de funcționare, a declarat pentru G4Media Adrian Ilie, reprezentantul companiei. Firma a trimis și un comunicat în care arată că ”după 18 ani de activitate, Synergetics Corporation S.A. își încheie parcursul profesional”.

Pe portalul Termene.ro, firma Synergetics Corporation S.A. apare în reorganizare judiciară.

Săptămâna trecută, pe 29 octombrie, planul urbanistic marca o criză majoră în care experții urbaniști conduși de Universitatea de Arhitectură notificau Primăria Capitalei că își suspendă activitatea, după cum a relatat G4Media. Acuzațiile erau lipsa recepției ultimului material, respectiv varianta preliminară de PUG cu circuit intern, și neefectuarea ultimei plăți pentru servicii. Notificarea poartă semnăturile rectorului Universității de Arhitectură – Tiberiu Florescu și Adrian Ilie de la Synergetics.

Synergetics, firma care a anunțat miercuri retragerea de pe piață, activează de aproape două decenii în domeniile de planificare urbană, analiză teritorială și integrare GIS. Pe lângă alte contracte cu administrații publice locale mari din România, compania face parte din consorțiul condus de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” care a câștigat licitația pentru elaborarea PUG București în 2013, plan reluat în 2022, în mandatul primarului Nicușor Dan.

Potrivit comunicatului de presă transmis G4Media, închiderea companiei marchează finalul unui parcurs profesional de aproape două decenii, în care Synergetics a lucrat cu administrații publice și actori privați. În privința administrației publice, compania spune că a lucrat „într-un sistem care rareori recompensează performanța”, unde „schimbarea vine greu”.

„Am lucrat într-un mediu în care schimbarea vine greu, dar am încercat mereu să aducem sens, structură și coerență în inițiativele în care am fost implicați. Am preferat să oferim consistență, nu viteză, și să păstrăm standardul muncii noastre ca formă de respect față de cei care ne-au fost alături”, se arată în comunicat.

Compania mai transmite că a fost, de-a lungul timpului, un furnizor de soluții integrate, punând accent pe rigoare, iar echipa a considerat că „administrația publică poate fi modernizată prin cunoaștere și colaborare interinstituțională”. „Am învățat că adevăratul rezultat al muncii nu este doar ceea ce se livrează, ci felul în care oamenii cresc prin ceea ce fac împreună. (…) Integritatea nu se închide. Ea continuă, prin oameni.”, se încheie comunicatul.

Întrebat cum afectează contractul cu Primăria Capitalei și ce se va întâmpla cu elaborarea PUG București, reprezentantul Synergetics Adrian Ilie a precizat, pentru G4Media, că aceste contracte ori sunt preluate de partenerii cu care este asociat ori sunt scoase la licitație „partea care a rămas de executat”.

Synergetics Corporation S.A. este a doua companie care se retrage din consorțiul de elaborare a noului PUG București, după AECOM, partenerul internațional care s-a retras în 2022, iar Synergetics a preluat „integral partea specializată în planificare urbană”.

În București, pe lângă elaborarea noului Plan Urbanistic General (PUG) al Capitalei, coordonat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Synergetics spune că a derulat mai multe contracte cu Primăria Municipiului București, printre care:

– Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Zonei Centrale București (PIDUZC),

– PUZ Parcuri – Herăstrău, Carol și Cișmigiu,

– studiul „Diagnostic urban zona Ferentari – program de regenerare urbană”, atribuit în 2017.

La nivel național, compania a elaborat PUZ-urile pentru Portul Constanța și Portul Midia, „proiecte de modernizare a infrastructurii portuare și de reorganizare a funcțiunilor economice și logistice”.

Synergetics este, de asemenea, autor al documentațiilor PUG pentru municipiile Craiova, Brașov și Constanța, precum și pentru alte orașe din țară.

Context. Proiectul noului Plan Urbanistic General (PUG) al Municipiului București, document strategic care ar trebui să stabilească direcțiile de dezvoltare a orașului pentru următorii 5-10 ani, se află într-un impas rezultat dintr-un lung istoric de blocaje administrative, schimbări politice și „lipsă de guvernanță instituțională”, după cum acuza consorțiul.

Contractul pentru elaborarea noului PUG a fost semnat în 2013, dar a stagnat ani la rând adesea pe fondul deciziilor politice arbitrare. Relansat parțial în mandatul lui Nicușor Dan, în 2022, o primă formă a documentului a fost anunțată până la finalul anului 2025, termen susținut de fostul edil ca angajament electoral și administrativ. Dan a moștenit un contract marcat de sincope, într-un context dominat de conflictul cu dezvoltatorii imobiliari și de suspendarea PUZ-urilor de sector.

După alegerile prezidențiale din 2025, funcția de primar general interimar a fost preluată de Stelian Bujduveanu (PNL), care a preluat întregul procesul administrativ lăsat de Nicușor Dan. În pofida unor întâlniri tehnice cu echipa de proiect, după cum acuza consorțiul, Primăria Capitalei nu a finalizat recepția livrabilului E2F1_1A, forma propusă spre avizare a noului PUG, predată oficial pe 21 iulie 2025. Termenul contractual de recepție, 18 august 2025, a fost depășit cu peste două luni, fără un răspuns oficial, fără recepție și fără plata facturilor aferente.

În notificările transmise de Consorțiu, condus de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și format din UAUIM, Arnaiz Arquitectos (Spania), Synergetics Corporation (succesor contractual al AECOM), Intergraph Computer Services și CCAT, erau acuzate tăcerea instituțională a Primăriei, întâlniri fără valoare juridică, lipsa unui proces formal de verificare și refuzul PMB de a participa la sesiunile tehnice convocate de Ministerul Dezvoltării pentru clarificarea procedurii.

În octombrie 2025, situația a escaladat, iar UAUIM a suspendat contractele de muncă ale întregii echipe tehnice PUG, inclusiv ale coordonatorului științific, din cauza absenței recepției și a neplății serviciilor. În prezent, proiectul nu mai are resursa umană necesară pentru continuarea etapelor. Primarul general interimar Stelian Bujduveanu a confirmat pentru G4Media neînțelegerile între echipele tehnice, dar spera într-o mediere.